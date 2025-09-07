مساجد تاریخی ایران در آستانه ثبت جهانی؛ سهم پررنگ خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علی دارابی عصر یکشنبه در مراسم رونمایی از نخستین فرش تصویری تاریخی در بیرجند، اظهار کرد: ما مسلمانان ظرفیت‌های فراوانی برای وحدت و انسجام داریم، چراکه خدای واحد، پیامبر واحد، قرآن واحد و قبله واحد داریم.

معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: دشمنی صهیونیسم بین‌الملل با اسلام امروز بیش از گذشته ما را به همدلی و انس و الفت فرا می‌خواند و قرآن کریم هشدار می‌دهد که اختلاف موجب سستی می‌شود و انقلاب اسلامی ایران هم با پیام وحدت بنیان نهاده شد.

دارابی افزود: زندگی مسالمت‌آمیز ادیان در طول تاریخ ایران زمین، از کنیسه و کلیسا تا آتشکده و مسجد، گواهی بر همزیستی افتخارآمیز ملت ما است.

معاون میراث فرهنگی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: یکی از پیام‌های اصلی انقلاب اسلامی، همان‌گونه که امام خمینی (ره) تأکید داشتند، وحدت و همدلی بوده و امروز در هفته وحدت بیش از هر زمان دیگری باید بر این اصل بازخوانی داشته باشیم.

دارابی با اشاره به جایگاه خراسان جنوبی در تاریخ ایران، گفت: خراسان بزرگ، سرزمین زبان فارسی و دری، پیوندگاه زبان قرآن یعنی عربی و فرهنگ ایرانی است و این استان بخشی از کتاب زرین تمدن ایران بوده و بزرگان بسیاری از دل آن برخاسته‌اند.

وی ادامه داد: امروز در بازدید از بافت تاریخی بیرجند، خانه آیت‌الله هادوی را دیدم؛ همان فقیه بزرگی که فرمان تحریم تنباکو را به امضای میرزای شیرازی زعیم مسلمانان رساند و چنین بناها و شخصیت‌هایی بخشی از افتخار و هویت ما محسوب می‌شوند.

معاون میراث فرهنگی وزارتخانه همچنین از تلاش‌ها برای ثبت جهانی آثار تاریخی ایران خبر داد و بیان داشت: فرشی که امروز در بیرجند رونمایی می‌شود با بیش از یک قرن قدمت و بیش از هفت متر طول، نخستین فرش تصویری است که به نمایش گذاشته می‌شود.

وی دامه داد: همچنین آسبادهای خراسان جنوبی که نمونه‌ای ارزشمند از میراث بشری هستند، در مسیر ثبت جهانی قرار دارند و پایگاه ثبت جهانی آن‌ها در این استان ایجاد خواهد شد.

دارابی بیان کرد: پرونده‌های زنجیره‌ای متعددی همچون ۵۴ کاروانسرا در ۲۴ استان و نیز پرونده ثبت مساجد تاریخی در دست تهیه است.

وی ادامه داد: تاکنون از میان هزار و ۴۰۰ مسجد مسجد ثبت‌شده در ایران، ۴۰ مسجد در ۱۵ استان برای ثبت جهانی پیشنهاد شده‌اند که سهم خراسان جنوبی در این میان برجسته است.

وی افزود: با وجود جنگ ترکیبی و ظالمانه آمریکا، ناتو و رژیم صهیونیستی علیه ایران، ما موفق شدیم در همین دوران آثار پیش از تاریخ خرم‌آباد با قدمت ۶۳ هزار سال را در یونسکو به ثبت برسانیم.

معاون وزیر میراث فرهنگی تأکید کرد؛ این نخستین‌بار بود که اثری با چنین قدمتی در یونسکو ثبت شد و جهانیان در نشست یونسکو به احترام ایران کف زدند.

دارابی با تأکید بر دیرینگی ایران گفت: ما هیچ ادعای کشورگشایی نداریم، اما این تاریخ کهن نشان می‌دهد تمدن ایرانی چه جایگاهی داشته و دارد و ایران امروز، ایران فرهنگی، تاریخی و تمدنی است که به آن افتخار می‌کنیم.

وی با اشاره به گستره هنرها و مشاغل سنتی کشور بیان کرد: از ۴۰۰ رشته صنایع دستی شناخته‌شده در ایران ۲۹۹ رشته صنایع دستی وجود دارد که هم فن، هم هنر و هم شغل محسوب می‌شوند.

معاون وزیر میراث فرهنگی ادامه داد: این ثروت عظیم فرهنگی و تاریخی، سرمایه‌ای است که باید بیش از گذشته به آن توجه کنیم و پاسدار آن باشیم.

دارابی بیان کرد: با عنایت استاندار محترم و دستگاه‌های مختلف قرار شد موزه بزرگ آب کشاورزی منابع طبیعی و محصولات کشاورزی در استان شکل بگیرد.

وی بیان کرد: طبق برنامه هفتم توسعه باید تا پایان برنامه ۱۵ میلیون گردشگر خارجی در سبد گردشگری ما قرار که این رقم به معنی توسعه کسب و کار و ایجاد اشتغال درآمدهای پایدار است که البته باید زیرساخت آن ایجاد کنیم.