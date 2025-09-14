کویر موتور محرک توسعه پایدار و امنیت کشور

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ سید محمدرضا هاشمی ظهر یکشنبه در اولین همایش ملی امنیت و توسعه پایدار مناطق کویری کشور که در مشهد مقدس برگزار شد، با بیان اینکه کویر علاوه بر تهدید، فرصتهای ارزشمندی نیز دارد، خاطرنشان کرد: خراسان جنوبی با ۱۵۱ هزار کیلومتر مربع وسعت، سومین استان پهناور کشور است.
استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه اشتغال، اسکان و افزایش تردد سه عامل اصلی تحقق امنیت پایدار در مناطق کویری است، خواستار بهروزرسانی طرح امنیت کویر و توسعه پایدار مناطق کویری مصوب سال ۱۳۹۴ شد.
هاشمی اظهار داشت: این طرح وظایف ۱۷ دستگاه و وزارتخانه را مشخص کرده و نیازمند بازنگری و بهروز رسانی فوری است تا همه دستگاهها مکلف به تحقق تکالیف خود شوند.
وی تقویت دهیاریهای کویری، افزایش اعتبارات متناسب با وسعت و محرومیت استانها، توجه ویژه وزارت میراث فرهنگی به ظرفیتهای گردشگری کویر بهویژه در سهقلعه و نهبندان در خراسان جنوبی و حمایت از توسعه بومگردی را از ضرورتهای مهم در بحث توسعه کویر برشمرد.
به گفته وی؛ گرمترین نقطه کره زمین در نهبندان و تاریکترین نقطه خاورمیانه هم در سهقلعه واقع شده و فرصتهای بینظیری برای گردشگری و نجوم فراهم کرده است.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به مدیریت موفق بحرانهای اجتماعی و امنیتی سالهای اخیر در استان تصریح کرد: با وجود گستردگی مرز و تنوع قومی و مذهبی، کوچکترین ناامنی در خراسان جنوبی وجود ندارد و این مهم نتیجه وحدت پایدار شیعه و اهل سنت و تعامل همه دستگاهها و مردم است.
هاشمی با بیان اینکه خراسان جنوبی با سه استان هرات، فراه و نیمروز افغانستان مرز مشترک دارد، امنیت پایدار استان را نتیجه همافزایی دستگاههای امنیتی، انتظامی و مردمی دانست.
وی با تشکر از وزیر کشور و معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور به جهت بر گزاری این همایش، قدردانی از میزبانی استاندار خراسان رضوی و همراهی سایر استانداران مناطق کویری، خواستار توجه ملی به توسعه شرق کشور شد و گفت: کویر اگر با نگاه فرصتمحور دیده شود، نه تنها تهدیدی برای امنیت نیست بلکه میتواند موتور محرک توسعه پایدار در کشور باشد.
استاندار خراسان جنوبی در بخش ابتدایی صحبتهایش به تشریح ظرفیتهای خراسان جنوبی پرداخت و افزود: ۹۸ درصد زرشک بیدانه دنیا در خراسان جنوبی تولید میشود و این استان، دومین تولیدکننده عناب جهان پس از چین و دومین تولیدکننده زعفران کشور از نظر کیفی هستیم.
هاشمی با اشاره به وجود ۲ هزار و ۶۰۰ اثر تاریخی شناسایی شده، ۱۵۰ اثر ثبت ملی و ۱۰ اثر ثبت جهانی در خراسان جنوبی، تصریح کرد: از ۷۴ نوع ماده معدنی شناختهشده کشور، ۵۱ نوع در خراسان جنوبی وجود دارد و بزرگترین ذخیرهگاه زغالسنگ کشور با بیش از ۹۰۰ میلیون تن در طبس واقع شده است.
وی به پروژههای زیربنایی استان نیز اشاره کرد و گفت: در هشت ماه گذشته بیش از ۲.۶ همت برای دو بانده کردن ۴۶۱ کیلومتر از محورهای استان تخصیص یافته و ۲۰ کارگاه فعال در این زمینه در حال فعالیت هستند.
به گفته وی؛ راهآهن راهبردی چابهار- زاهدان- زابل- نهبندان- بیرجند- قائن- یونسی یکی از ابرپروژههای عمرانی کشور است که تکمیل آن میتواند امنیت شرق کشور را بهطور کامل تضمین کند.
