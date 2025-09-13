  1. استانها
موقوفات باید با نیازهای روز جامعه همگام شود

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی بر ضرورت بازآفرینی و تقویت سنت وقف متناسب با نیازهای کنونی جامعه تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت فضای مجازی برای ترویج فرهنگ وقف استفاده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی پیش از ظهر شنبه در جریان بازدید از اداره کل اوقاف و امور خیریه استان با اشاره به پیشینه غنی فرهنگی و دینی مردم استان در امر وقف، اظهار داشت: مردم خراسان جنوبی همواره با نیت‌های خالصانه، موقوفات گسترده‌ای در حوزه‌های آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و عمرانی داشته‌اند که آثار آن تاکنون پابرجاست.

هاشمی نقش وقف را در تاریخ اسلام در ترویج معارف اهل‌بیت (ع) و حمایت از محرومان بی‌بدیل دانست و افزود: امروز باید این سنت حسنه را مطابق با نیازهای روز جامعه گسترش دهیم.

استاندار خراسان جنوبی بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای، به‌ویژه فضای مجازی، برای ترویج فرهنگ وقف و تولید محتوای اثرگذار تأکید کرد و افزود: موقوفات باید با نیازهای روز جامعه همگام شود.

وی ساماندهی امامزادگان و فضاهای مذهبی را یکی از نیازهای اساسی استان عنوان کرد و گفت: این اماکن پذیرای زائران و گردشگران بسیاری هستند و باید امکانات رفاهی و بهداشتی مناسبی برای آنان فراهم شود.

هاشمی با بیان اینکه وقف ظرفیتی بزرگ برای توسعه علمی، فرهنگی و اجتماعی جامعه است، ادامه داد: امید است خدمات واقفان و فعالان این عرصه، ذخیره‌ای ارزشمند برای آخرت آنان باشد.

