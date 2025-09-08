به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح دوشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار داشت: با دستور استاندار و پیگیری‌های اداره کل امور اقتصادی و دارایی، جلسات مربوط به جذب اعتبارات از اردیبهشت‌ماه سال جاری به صورت منظم برگزار شد.

وی افزود: بخش عمده‌ای از این اعتبارات در روزهای پایانی سال گذشته و بخشی نیز در سال جاری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد که با اهتمام مدیران دستگاه‌ها و همراهی نیروهای زیرمجموعه آنان و همچنین تعامل مثبت دستگاه‌های نظارتی استان، تاکنون ۹۰ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جذب شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان کرد: بر اساس تأکید استاندار، مقرر بود این اعتبارات تا پایان مردادماه جذب شود، اما بخش باقی‌مانده مربوط به اعتبارات تازه‌ای است که توسط برخی دستگاه‌های اجرایی از محل منابع بودجه متمرکز در ستاد اخذ و به استان منتقل شده است.

ذاکریان ادامه داد: بر این اساس پیش‌بینی می‌شود با تلاش مدیران، باقی‌مانده اعتبارات نیز در مهلت قانونی جذب شود.

تأکید بر کیفیت جذب منابع

وی با بیان اینکه کیفیت جذب اعتبارات باید همواره بر کمیت آن اولویت داشته باشد، گفت: این منابع بودجه‌ای با زحمت فراوان تأمین شده و در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد، بنابراین باید به بهترین شکل ممکن هزینه شود تا ضمن اثربخشی در پروژه‌ها، موجب افزایش رضایتمندی مردم و تبیین خدمات دولت گردد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: هدف اصلی، بهینه‌سازی هزینه‌کرد منابع و ارتقای بهره‌وری در اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای استان است.