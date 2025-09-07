خراسان جنوبی دروازه تجارت با افغانستان؛ آمادگی برای جذب سرمایه گذاران

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر یکشنبه در نشست با جمعی از سرمایهگذاران اظهار داشت: خراسان جنوبی در حوزههای معدن، کشاورزی، گردشگری و مرز، ظرفیتهای کمنظیری دارد و آمادگی کامل برای جذب سرمایهگذاران را پیدا کرده است.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان افزود: همجواری با افغانستان و برخورداری از کوتاهترین مسیر دسترسی ایران به این کشور، فرصت ارزشمندی برای گسترش تجارت و صادرات فراهم کرده است. به گفته استاندار، سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار صادرات به افغانستان انجام شد که ۴۰ درصد آن سهم خراسان جنوبی بوده است.
هاشمی با اشاره به وجود بیش از دو هزار و ۶۰۰ اثر تاریخی، فرهنگی و طبیعی ثبتشده، گفت: این ظرفیتها خراسان جنوبی را در ردیف مقاصد مهم گردشگری کشور قرار داده است. وی افزود: شرایط اقلیمی خاص و آسمان پاک استان نیز بستری برای توسعه گردشگری علمی و نجومی فراهم کرده است.
استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: زیرساختهای توسعهای بهویژه در بخش حملونقل از اولویتهای اصلی استان است و پروازهای پایدار و منظم، نقش مهمی در جذب سرمایهگذار و گردشگر دارد. وی افزود: در حال حاضر ۴۷۵ روستای استان با تانکر آبرسانی میشوند و بسیاری از راههای روستایی نیاز به بهسازی دارند.
وی با بیان اینکه وجود معادن غنی یک فرصت ویژه برای سرمایهگذاری است، ادامه داد: بهرهبرداری مطلوب از این معادن نیازمند تکمیل شبکههای حملونقل جادهای و ریلی است. هاشمی ابراز امیدواری کرد با اجرای طرحهای توسعهای بهویژه در حوزه راهآهن، شرایط برای حضور سرمایهگذاران بیش از پیش فراهم شود.
استاندار خراسان جنوبی گفت: دولت و دستگاههای اجرایی استان آماده هرگونه حمایت از سرمایهگذاران هستند و از فعالان اقتصادی داخلی و خارجی دعوت میشود در حوزههای معدن، گردشگری، کشاورزی و تجارت مرزی در خراسان جنوبی سرمایهگذاری کنند.
