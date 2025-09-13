  1. استانها
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۴۲

امنیت پایدار خراسان جنوبی زیرساخت توسعه است

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی گفت: امنیت پایدار استان مرهون تلاش های ارتش، سپاه و نیروهای مسلح است و این امنیت زیرساخت اصلی توسعه در سایر بخش‌ها به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی ظهر شنبه در دیدار امیر ذوالقدر فرمانده ارشد نظامی استان، امیر عباسی فرمانده پدافند شرق کشور، امیر ظهوریان فرمانده نیروی هوایی ارتش و سرهنگ استادکار فرمانده پادگان ۰۴ امام رضا (ع) با بیان اینکه مردمداری مهمترین رمز موفقیت مدیران است، افزود: وظیفه اصلی استانداری ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌هاست و اگر این هماهنگی به درستی انجام شود، نتایج آن در رضایتمندی مردم و پیشرفت استان نمایان خواهد شد.

وی ادامه داد: هنر مدیر، همراهی با مردم و گوش دادن به دغدغه های آنان است، همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها بر صبوری و گفت‌و گوی دوطرفه با مردم تأکید کرده‌اند.

هاشمی با اشاره به ظرفیت‌های امنیتی و نظامی خراسان جنوبی، گفت: امنیت پایدار استان مرهون تلاش های ارتش، سپاه و نیروهای مسلح است و این امنیت زیرساخت اصلی توسعه در سایر بخش‌ها به شمار می‌رود.

