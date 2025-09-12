ثبت بیش از ۱۱۴ هزار تردد در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل مصدقی از ثبت ۱۱۴ هزار و ۱۴۶ تردد ورودی و خروجی در استان طی روز چهارشنبه در گلستان خبر داد و گفت: در مقایسه با روزهای گذشته، ترددهای ورودی استان در روز چهارشنبه رشد ۱۴ درصدی داشته است.

وی افزود: بر اساس داده‌های سامانه‌های ترددشمار، ۳۶ درصد از ترددها مربوط به خودروهای غیربومی و ۶۴ درصد مربوط به وسایل نقلیه بومی بوده است.

مدیرکل راهداری استان همچنین محور علی‌آباد به گرگان را با ثبت ۴۳ هزار و ۴۷۸ تردد، پرترددترین مسیر استان در شبانه‌روز گذشته اعلام کرد.

مصدقی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی محورهای استان باز و تردد در آن‌ها روان و بدون مشکل گزارش شده است.

وی از شهروندان و مسافران خواست برای اطلاع از وضعیت لحظه‌ای محورهای استان با سامانه تلفنی ۱۴۱ تماس حاصل کنند.

مدیرکل راهداری گلستان با اشاره به افزایش تصادفات منجر به فوت و جرح در محورهای استان، از رانندگان خواست با رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی، از عجله و شتاب بی‌مورد پرهیز کرده و با سرعت مطمئنه رانندگی کنند.