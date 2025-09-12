به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «شب تارنوازی» در نخستین برنامه از فصل تابستان ۱۴۰۴ و چهل و چهارمین شب از سلسله شبهای موسیقی محیطی «دلکوک»، یکشنبه ۲۳ شهریور ساعت ۱۹ اجرا میشود.
این برنامه «دلکوک» به اجرای تار توسط مهدی صنمی، مهیار رضایی، امیر شیخالاسلامی، علیرضا قاضیداریانی، مدیا احمدیار، آرشان محمدیها، آرتین دهقاننیری، آرنیکا طبیفخر، سونیا قنبریان، شارین نکتهدان، سهتار توسط علی رحمانی، تنبک توسط آریا پاپی و سیداحسان کاظمیاصیل بهسرپرستی ترگل خلیقی اختصاص دارد.
در ادامه برپایی سلسله جلسات موسیقی محیطی «دلکوک» که به صورت فصلی و به همت معاونت فرهنگی و هنری خانه هنرمندان ایران میزبان علاقهمندان موسیقی میشود، اجراهای فصل تابستان، از یکشنبه ۲۳ شهریور آغاز و هر شب تا جمعه ۲۸ شهریور ادامه پیدا کرده و به پایان میرسد. ساعت اجرای این سلسله برنامهها ۱۹ و طول مدت اجراها نیز حداقل ۳۰ دقیقه و حداکثر ۶۰ دقیقه است.
تماشای این برنامه برای عموم علاقهمندان آزاد است.
«دلکوک» عنوان سلسله برنامههای اجرای موسیقی زنده و محیطی در خانه هنرمندان ایران است که میزبان دانشجویان، استادان، دستاندرکاران، نوازندگان، آهنگسازان و فعالان رشته موسیقی در قالبهای اجرایی مختلف است.
