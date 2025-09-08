برگزاری اختتامیه جشنواره موسیقی الکترواکوستیک در ارسباران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، آئین اختتامیه هفتمین دوره جشنواره موسیقی الکترواکوستیک و نهمین فستیوال بینالمللی «جایزه آهنگسازی رضا کروریان»، روز جمعه ۲۱ شهریور ساعت ۱۸ با معرفی و قدردانی از منتخبان در فرهنگسرای ارسباران برگزار میشود.
ارشیا صمصامینیا (با موضوع بخش دانشجویی جشنواره)، امین خوشسبک (با موضوع دستاوردهای نه سال مسابقه آهنگسازی و هفت سال فستیوال موسیقی الکترواکوستیک) و اشکان بهزادی (با موضوع نهمین دوره مسابقه رضا کروریان) سخنرانان این مراسم هستند.
اهدای جوایز در ۲ بخش مجزا، بخش دانشجویی و نهمین دوره مسابقه رضا کروریان انجام خواهد شد.
هفتمین دوره فستیوال بینالمللی موسیقی الکترونیک تهران با حضور جمعی از هنرمندان داخلی و بینالمللی، در نیمه اول شهریور به صورت حضوری و آنلاین به همت «گروه موسیقی یارآوا» برگزار شد و هدف آن ترویج موسیقی الکترونیک در ایران، معرفی استعدادهای نوظهور و ارائه تازهترین دستاوردهای این حوزه بود. همچنین در طول برگزاری فستیوال، علاوه بر اجرای آثار موسیقی الکترونیک از هنرمندان شناختهشده، برنامههای متنوعی همچون کارگاههای آموزشی و سمینارهای تخصصی با حضور چهرههای بینالمللی این عرصه ارائه شده است.
یکی از بخشهای این دوره، مسابقه آهنگسازی موسیقی الکتروآکوستیک «جایزه رضا کروریان» و بخش دانشجویی فستیوال است که بخش دانشجویی با همکاری دانشگاه هنر تهران برگزار میشود. این بخشها با هدف شناسایی و معرفی استعدادهای جوان طراحی شدهاند و فرصتی فراهم میکنند تا آهنگسازان و هنرمندان جوان آثار خود را ارائه کرده و در معرض داوری قرار گیرند. مسابقه سال ۱۴۰۴ ویژه سازهای تار یا تئوربو و الکترونیک است و آثار برگزیده توسط علیرضا عقیقی و فرانچسکو کاسکارانو اجرا خواهند شد.
علاقهمندان برای حضور در این مراسم که شرکت در آن برای عموم آزاد است، میتوانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنند.
