به گزارش خبرنگار مهر، حسین دهقان مدیرعامل بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در مراسم تقدیر از پذیرفته شدگان سمپاد مناطق هدف بنیاد علوی گفت: نظام اسلامی آینده خود را بر مبنای آینده سازان انقلاب اسلامی قرار داده است. همواره توده مردم بار این وطن را به دوش کشیدند و طبقات پایین و مستضعف بودند که این نظام را به پیش بردند. پس هر کاری برای این طبقات جامعه انجام دهیم وظیفه ماست. ما تمام تلاش و سرمایه‌های خود را برای رفاه مردم طبقات پایین جامعه در کنار دولت پای کار آورده‌ایم.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری برای طبقات پایین جامعه، سرمایه‌گذاری برای آینده ایران است؛ خطاب به دانش آموزان برگزیده سمپادی سراسر کشور گفت: این شما هستید که باید استعدادهای خود را شکوفا کنید. امروز شما نشان دادید از مناطق گوناگون کشور با امکاناتی که به شما داده شده می‌توان درخشید.

دهقان افزود: البته در مسیر قله هرچه به بالاتر می‌رویم باید تلاش بیشتری کنیم. طبیعی است که از این پس باید برای درخشش و شکوفایی هرچه بیشتر کشورتان تلاش بیشتری داشته باشید. روزی امام خمینی فرمودند که آینده سازان کشور دست دانش آموزان است. باید به روح امام و شهدا درود بفرستیم و امیدواریم دینی که شهدا بر گردن ما دارند؛ با ادامه راهشان ادا کنیم.