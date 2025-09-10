آغاز «دلکوک» فصل تابستان در خانه هنرمندان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه برپایی سلسله جلسات موسیقی محیطی «دلکوک» که به صورت فصلی و به همت معاونت فرهنگی و هنری خانه هنرمندان ایران میزبان علاقه مندان موسیقی می شود، اجراهای فصل تابستان، از یکشنبه ۲۳ شهریور آغاز و هر شب تا جمعه ۲۸ شهریور ادامه دارد و به پایان می‌رسد. ساعت اجرای این سلسله برنامه‌ها ۱۹ و طول مدت اجراها نیز حداقل ۳۰ دقیقه و حداکثر ۶۰ دقیقه است.

عناوین این اجراها به شرح زیر است:

شبِ تارنوازی (یکشنبه ۲۳ شهریور)، شبِ موسیقی شمال خراسان (دوشنبه ۲۴ شهریور)، شبِ دل‌آوا (سه‌شنبه ۲۵ شهریور)، شبِ پیانو (چهارشنبه ۲۶ شهریور)، شبِ گیتار کلاسیک (پنجشنبه ۲۷ شهریور)، شبِ بلوزراک (جمعه ۲۸ شهریور).

در طول سال ۱۴۰۴ و در روزهای پایانی هر فصل از سال، اجراهای متنوعی از گونه‌های مختلف موسیقی به صورت شب‌های متوالی اجرا می‌شود و برنامه اجراهای «دلکوک» در روزهای پایانی فصل‌های پاییز و زمستان نیز، در زمان مقتضی اطلاع‌رسانی می‌شود.

تماشای این برنامه ها برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

«دلکوک» عنوان سلسله برنامه‌های اجرای موسیقی زنده و محیطی در خانه هنرمندان ایران است که میزبان دانشجویان، استادان، دست‌اندرکاران، نوازندگان، آهنگسازان و فعالان رشته موسیقی در قالب‌های اجرایی مختلف می‌شود.