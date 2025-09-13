جوانان کانوپولو ایران فینالیست آسیا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم کانوپولو جوانان ایران برابر مالزی در مرحله نیمه نهایی رقابت های قهرمانی آسیا (مالزی)، امروز (شنبه ۲۲ شهریور) برگزار شد که طی آن تیم کشورمان با نتیجه ۵ بر ۲ به برتری دست یافت و راهی دیدار نهایی شد.

گل‌های ایران در این رقابت را سپنتا محسنی، آریان نصیری، آرشام حیدرپور، امیررضا کیانی و محی‌الدین کریمی به ثمر رساندند.

دیدار نهایی تیم کانوپولو جوانان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا برابر چین تایپه برگزار می شود. این دیدار امروز برگزار خواهد شد.

آرشام حیدرپور، آریان نصیری، سپنتا محسنی، آرش عراقی، پرهام نوری، امیررضا کیانی، نیما رازدشت و محی‌الدین کریمی ترکیب تیم کانوپولو جوانان ایران را در مسابقات قهرمانی آسیا تشکیل می دهند. این تیم با هدایت اشکان صیادی و مصطفی حق‌جو عازم مالزی شده است.