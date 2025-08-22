  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۵۶

قهرمان مسابقات کاناپولو کاپ آزاد کشوری مشخص شد

قهرمان مسابقات کاناپولو کاپ آزاد کشوری مشخص شد

مسابقات کاپ آزاد کاناپولو کشوری با قهرمانی تیم دانشگاه علوم دریایی امام خمینی در مراغه به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون قایقرانی، دوازدهمین دوره کاپ آزاد کشوری جام رصد در بخش آقایان با همکاری مشترک شهرداری مراغه، هیأت قایقرانی استان آذربایجان شرقی و هیأت قایقرانی شهرستان مراغه طی دو روز در پیست بین‌المللی کانوپولو بوستان یادگاران مراغه برگزار شد.

در این دوره از مسابقات ده تیم از شهرهای مراغه، تبریز، البرز، نوشهر، اردبیل، زنجان و تهران حضور داشتند. پس از انجام ۲۰ مسابقه در بخش مقدماتی و پایانی ۴ تیم برتر به مرحله نهایی راه یافتند.

در دیدار رده‌بندی هیئت قایقرانی البرز، جوانان تهران را برد و به مقام سوم رسید. دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نیز در فینال شهرداری نوشهر را با گل طلایی برد و قهرمان شد.

کد خبر 6567729

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها