قهرمان مسابقات کاناپولو کاپ آزاد کشوری مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون قایقرانی، دوازدهمین دوره کاپ آزاد کشوری جام رصد در بخش آقایان با همکاری مشترک شهرداری مراغه، هیأت قایقرانی استان آذربایجان شرقی و هیأت قایقرانی شهرستان مراغه طی دو روز در پیست بین‌المللی کانوپولو بوستان یادگاران مراغه برگزار شد.

در این دوره از مسابقات ده تیم از شهرهای مراغه، تبریز، البرز، نوشهر، اردبیل، زنجان و تهران حضور داشتند. پس از انجام ۲۰ مسابقه در بخش مقدماتی و پایانی ۴ تیم برتر به مرحله نهایی راه یافتند.

در دیدار رده‌بندی هیئت قایقرانی البرز، جوانان تهران را برد و به مقام سوم رسید. دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نیز در فینال شهرداری نوشهر را با گل طلایی برد و قهرمان شد.