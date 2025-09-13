«واشنگتن پست»: حمله به قطر اعتماد کشورهای عربی به آمریکا را کمتر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گزارش داد که حمله رژیم صهیونیستی به دوحه باعث شد کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در خصوص توانایی آمریکا برای حمایت از آنها مردد شوند.

در این گزارش آمده است، حمله تل آویو به دوحه نشان داد که آمریکا نمی‌تواند یا نمی‌خواهد رژیم صهیونیستی را در زمان حمله به همپیمانان واشنگتن مهار کند.

تحلیلگران بر این باور هستند که رضایت رژیم صهیونیستی نسبت به این حمله خشم و بی اعتمادی را در میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ایجاد کرده به طوری که این کشورها معتقدند آنها نیز در معرض خطر قرار دارند و آمریکا یک شریک امنیتی غیر قابل اعتماد است. واشنگتن تنها به موضع گیری های صوری بدون اقدامات بازدارنده در برابر تل آویو بسنده می‌کند.

در این گزارش آمده است که کشورهای مذکور هیچ جایگزین فعالی به جای تضمین‌های آمریکا ندارند.