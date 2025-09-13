نقشه «موساد» برای عملیات زمینی در قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه واشنگتن پست به نقل از ۲ منبع صهیونیست گزارش داد، سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی موسوم به موساد برای تجاوز زمینی به قطر برنامه ریزی کرده بود تا به این وسیله رهبران حماس را در این کشور ترور کند.

در این گزارش آمده است که با وجود تدوین این نقشه، موساد از اجرای آن خودداری کرد.

منابع صهیونیست مذکور اضافه کردند، موساد با به کار گیری مزدوران در قطر مخالفت کرد.

لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی با نقض آشکار حاکمیت قطر، در یک حمله تجاوزکارانه محل نشست رهبران حماس را در این کشور هدف قرار داد؛ حمله‌ای که نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند.