به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سایت نشریه اماراتی نشنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد که مصر از آمریکا خواسته در خصوص عدم حمله مجدد به رهبران حماس توسط تل آویو تضمین دهد.

در این گزارش آمده است، لحن موضع گیری های رسمی مصر علیه رژیم صهیونیستی طی دوره اخیر تغییر کرده و قاهره از لفظ نسل کشی در قبال جنگ غزه استفاده می‌کند. تنش کنونی میان دو طرف طی کمتر از یک ماه گذشته به ویژه در سایه مطرح شدن توهم «اسرائیل بزرگ» تشدید شده است.

میدل ایست آی نیز از استقرار ۴۰ هزار نیروی مصری در شمال صحرای سینا و نزدیک مرزهای فلسطین اشغالی خبر داده بود؛ اقدامی که نارضایتی تل آویو را برانگیخت.

روزنامه الاخبار نیز به نقل از منابع مصری گزارش داد که قاهره به واشنگتن نسبت به اجرای هرگونه عملیات ترور در خاک مصر هشدار داده است.

سایت المیادین نوشت: بعد از حمله تل آویو به دوحه، کاربران مصری سخنان رئیس جمهور این کشور را در سال ۲۰۱۵ در خصوص تشکیل یک قدرت عربی مشترک برای رویارویی با چالش‌های امنیتی بازنشر دادند. به نظر می‌رسد مصر در سایه تجاوزات رژیم صهیونیستی به ویژه لشگرکشی به رفح و اشغال محور فیلادلفیا و نقض توافق کمپ دیوید، در حال حرکت به سمت درگیری است که سال‌ها از آن اجتناب می‌کرد.