تجاوز تل‌آویو به دوحه محور نشست فوق‌العاده سران عربی و اسلامی در قطر

وزارت خارجه قطر از بررسی تجاوز تل آویو علیه دوحه طی نشست فوق العاده سران کشورهای عربی و اسلامی در روز دوشنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد که دوحه روز دوشنبه میزبان نشست فوق العاده کشورهای عربی و اسلامی در سایه تحولات اخیر در منطقه خواهد بود.

وی اضافه کرد: در این نشست پیش نویسی که از سوی وزرای خارجه در خصوص حمله اسرائیل علیه قطر ارائه می‌شود بررسی خواهد شد. برگزاری نشست مذکور بیانگر همبستگی کشورهای عربی و اسلامی با قطر در برابر تجاوز تل آویو است.

وزارت خارجه مصر نیز از رایزنی‌های وزیر خارجه این کشور با همتایان سعودی، پاکستانی و ترکی در خصوص تحولات منطقه قبل از نشست سران کشورهای عربی و اسلامی خبر داد.

رژیم صهیونیستی در اقدامی که نقض آشکار تمام قوانین بین المللی به شمار می‌رود با تجاوز به حاکمیت قطر نشست رهبران حماس را در دوحه هدف قرار داد.

