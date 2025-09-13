منبع قطری:نزدیک بود یک مسئول بلندپایه در حمله «اسرائیل» هدف قرار بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت به نقل از یک منبع قطری گزارش داد، در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی به دوحه نزدیک بود یکی از مسئولان بلندپایه قطر جان خود را از دست بدهد.

بر اساس این گزارش، مسئول بلندپایه قطری مذکور از نزدیکان نخست وزیر این کشور به شمار می‌رود و مسئول روابط دوحه با حماس و تل آویو است.

پیشتر نیز وال استریت ژورنال در گزارشی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در حمله به قطر از موشک‌های دوربرد استفاده کرد.

وال استریت ژورنال در ادامه مدعی شد که هشت فروند اف -۱۵ و چهار فروند اف -۳۵ به سمت دریای سرخ پرواز کرده و از آنجا موشک‌هایی را از فراز عربستان سعودی به دوحه شلیک کردند.

لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی با نقض آشکار حاکمیت قطر، در یک حمله تجاوزکارانه محل نشست رهبران حماس را در این کشور هدف قرار داد؛ حمله‌ای که نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند.