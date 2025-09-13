باید به سمت کشاورزی مدرن و سودآور حرکت کنیم

به گزارش خبرنگار مهر جهانگیر شاهینی صبح شنبه در نشست کاری با مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان بر لزوم حرکت به سمت کشاورزی مدرن و سودآور تأکید کرد و گفت: برای رسیدن به کشاورزی پایدار و درآمدزا باید از الگوهای سنتی فاصله گرفت و به سمت کشاورزی روزآمد حرکت کنیم؛ چرا که مبنای فعالیتهای ما باید افزایش میانگین درآمد سرانه کشاورزان باشد.
وی با اشاره به وضعیت درآمد کشاورزان کشور و استان، اظهار داشت: میانگین درآمد سرانه سالیانه کشاورزان در کشور بیش از ۲۰۳ میلیون تومان است، در حالی که این رقم در استان کرمانشاه ۱۷۳ میلیون تومان برآورد میشود که پایینتر از میانگین کشوری است و این فاصله باید جبران شود.
شاهینی در ادامه توجه به تعاونیها و اتحادیههای کشاورزی را یکی از ضرورتهای جدی بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: تقویت اتحادیهها، تعاونیها و فعالیتهای مشارکتی در این بخش میتواند نقش مهمی در کاهش تصدیگری دولت ایفا کند و به ارتقای بهرهوری و توسعه کشاورزی استان منجر شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه دومین اولویت بخش کشاورزی را آموزش و ترویج دانست و تصریح کرد: میانگین سنی کشاورزان در کشور و استان حدود ۵۳ سال است و این موضوع ضرورت آموزش نسل جوان کشاورزان را دوچندان میکند. باید ظرفیتها و توان ویژهای برای ورود جوانان تحصیلکرده و آموزشدیده به عرصه کشاورزی فراهم شود.
وی با اشاره به نوع سرمایهگذاریهای سالهای اخیر در کشاورزی استان خاطرنشان کرد: بیشترین سرمایهگذاری در کشاورزی استان طی سالیان اخیر به اراضی دیم اختصاص یافته است، اما باید در گام سوم به توسعه زیرساختهای گلخانهای، افزایش راندمان آبیاری، توسعه باغات صنعتی و ایجاد پایانههای صادراتی توجه ویژه شود تا شاخصهای بخش کشاورزی استان بهبود یابد.
شاهینی تأکید کرد: حرکت به سمت کشاورزی نوین و درآمدزا نه تنها موجب ارتقای معیشت کشاورزان خواهد شد، بلکه میتواند جایگاه استان کرمانشاه را در عرصه کشاورزی ملی و بینالمللی نیز ارتقا دهد.
