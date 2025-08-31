احیای واحدهای تولیدی در گلستان؛ مسیری به سوی رونق اقتصادی

خبرگزاری مهر، گروه استانها: استان گلستان که در گذشتهای نهچندان دور بر کشاورزی و تولیدات کشاورزی خود متکی بود، در سالهای اخیر با چالشهای زیادی در این بخش روبهرو بوده است. بحرانهای طبیعی مانند خشکسالی و کاهش منابع آبی، منجر به کاهش تولیدات کشاورزی شدهاند.
استاندار گلستان، در این رابطه به طور مداوم بر لزوم تغییر الگوی کشاورزی تاکید کرده و پیشنهاد داده که استان باید از وابستگی صرف به کشاورزی به سمت دیگر بخشهای اقتصادی مانند صنعت و گردشگری حرکت کند.
در این شرایط، گلستان تلاش کرده است تا واحدهای تولیدی راکد خود را از رکود خارج کند. طهماسبی در گفتوگو با خبرنگار مهر از برگزاری ستاد رفع موانع تولید در شهرکهای صنعتی استان خبر داد و تاکید کرد: این اقدامات به بهبود وضعیت اشتغال و افزایش سرمایهگذاری در استان کمک کرده است.
رشد ۴۷ درصدی واحدهای تولیدی احیا شده
به گفته استاندار گلستان، طی مدت کوتاه از دهه فجر سال گذشته تا هفته دولت امسال، ۲۷ واحد تولیدی راکد در استان احیا شدهاند. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۷ درصدی را نشان میدهد.
استاندار گلستان بهطور ویژه به اثرات مثبت این احیاها بر اشتغال اشاره کرد و گفت: در این مدت، ۳۸۷ نفر به اشتغال بازگشتهاند و میزان اشتغال استان ۱۰۷ درصد رشد داشته است.
این آمار نشاندهنده موفقیتهای دولت در جذب سرمایهگذاری و تأسیس واحدهای تولیدی جدید است.
طهماسبی همچنین اظهار کرد: حجم سرمایهگذاری در این پروژهها به میزان ۶ هزار و ۱۴۳ میلیارد ریال رسیده که رقم قابل توجهی است. اگر روند فعلی ادامه یابد، به نظر میرسد که استان در مسیر ایجاد رونق اقتصادی و کاهش بیکاری قرار گیرد.
حرکت از کشاورزی به سمت صنعت و گردشگری
یکی از نکات مهمی که طهماسبی به آن اشاره کرد، حرکت استان از اقتصاد کشاورزی به سمت توسعه بخشهای صنعتی و گردشگری بود.
وی با اشاره به وضعیت درآمد سرانه خانوار در استان گلستان گفت: متأسفانه درآمد سرانه خانوار در استان گلستان نصف میانگین کشوری است و باید تلاش کنیم این وضعیت تغییر کند.
استان گلستان که زمانی بهطور عمده به کشاورزی وابسته بود، اکنون در تلاش است تا با تقویت بخشهای صنعتی و گردشگری، این وابستگی را کاهش دهد.
استاندار گلستان بر اهمیت تقویت زیرساختهای صنعتی و استفاده از ظرفیتهای بکر گردشگری استان تاکید کرد و افزود: با تکیه بر ظرفیتهای صنعتی و گردشگری، میتوانیم درآمد سرانه را به میزان قابل توجهی افزایش دهیم.
نقش تعاونیها و توانمندسازی مردم
طهماسبی همچنین به نقش تعاونیها در بهبود وضعیت اقتصادی استان اشاره کرد.
وی بر این باور است که تشکیل تعاونیها و استفاده از ظرفیتهای اجتماعی و اقتصادی مردم میتواند بهطور مستقیم در افزایش تولید و اشتغال در استان مؤثر باشد. بهویژه در مناطق روستایی که بسیاری از کشاورزان با مشکلات مالی مواجه هستند، تشکیل تعاونیها میتواند راهکاری مؤثر برای ارتقا وضعیت مالی و اجتماعی مردم باشد.
وی بهطور ویژه از تشکیل تعاونیهای بانوان در برخی از روستاها یاد کرد و گفت: در برخی از روستاهای گلستان، بانوان با تشکیل تعاونی موفق به ایجاد تغییرات مثبت در اقتصاد محلی شدهاند. این اقدامات نشان میدهند که اگر به ظرفیتهای محلی توجه کنیم، میتوانیم تغییرات بزرگی ایجاد کنیم.
نقش دولت در ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی به شغلهای دولتی
استاندار گلستان همچنین بر لزوم تغییر در نگاه مردم به شغل دولتی تاکید کرد و گفت: ما به مردم عادت دادهایم که به دنبال شغل دولتی باشند، در حالی که دولت توانایی جذب ۴.۵ میلیون نفر شاغل را ندارد. باید به سمت تقویت بخش خصوصی و کارآفرینی برویم.
طهماسبی اظهار کرد: در کشورهای پیشرفته، بخشهای دولتی کوچکتر هستند و بیشتر افراد در بخشهای خصوصی مشغول به کار میشوند. بنابراین، دولت باید مردم را بهویژه از طریق ایجاد فرصتهای شغلی و تقویت توانمندیهای مالی آنها، برای فعالیت در بازار کار تشویق کند.
استان گلستان در حال طی کردن مسیری پیچیده و در عین حال امیدوارکننده است. اگرچه مشکلاتی در بخش کشاورزی و تولیدات سنتی وجود دارد، اما احیای واحدهای تولیدی، جذب سرمایهگذاری و توسعه زیرساختهای صنعتی و گردشگری نویدبخش آیندهای روشن برای استان است.
در این مسیر، تقویت تعاونیها و توانمندسازی مردم از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین، تغییر در الگوی اشتغال و تقویت بخش خصوصی میتواند نقش مهمی در کاهش وابستگی به شغلهای دولتی و افزایش اشتغال پایدار ایفا کند. در مجموع، استان گلستان با تکیه بر این استراتژیها میتواند بهطور مؤثری از بحرانهای اقتصادی گذشته عبور کرده و به سوی توسعه پایدار حرکت کند.
