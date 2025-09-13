  1. استانها
نجات ۶۴ نفر از غرق شدن طی سه روز گذشته در دریای مازندران

بابلسر - رئیس هیئت نجات غریق و غواصی مازندران از نجات جان ۶۴ نفر در سواحل استان طی ۷۲ ساعت گذشته خبر داد و نسبت به خطرات شنا در مناطق ممنوعه هشدار داد.

نقی کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر رئیس هیئت از نجات جان ۶۴ نفر در سواحل استان طی ۷۲ ساعت گذشته خبر داد و نسبت به خطرات شنا در مناطق غیرمجاز به‌ویژه در شرایط نامساعد جوی هشدار داد.

وی با اشاره به افزایش آمار نجات‌یافتگان در شهریورماه گفت: آمارها نشان می‌دهد که نجات یافتگان در این ماه افزایش داشته است.

وی با اشاره به تغییرات آب و هوا در شهریور و وزش بادهای شدید، طوفانی بودن دریا و پدیده‌هایی مانند «دَکش» یا «ریب کارنت» که باعث جابه‌جایی ماسه‌ها در آب می‌شوند، افزود: از شناگران درخواست می‌شود در هنگام ورود به دریا مراقب خود و خانواده‌هایشان باشند.

کریمیان ادامه داد: طی ۷۲ ساعت گذشته ۶۴ نفر از هموطنان‌مان توسط ناجیان غریق از مرگ حتمی نجات یافته‌اند که این موضوع می‌توانست روزهای تلخی را در استان رقم بزند.

رئیس هیئت نجات غریق مازندران با تأکید بر آمادگی کامل ناجیان در سواحل استان گفت: هوشیاری و حضور مداوم ناجیان غریق نقش مهمی در کاهش تلفات ایفا کرده است.

وی در پایان از شهروندان خواست: به هشدارهای ناجیان غریق توجه کنند و از شنا در مناطق سنگچین، غیرقابل پوشش و ممنوعه به‌شدت خودداری نمایند.

