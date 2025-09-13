  1. استانها
قطعی و افت فشار آب در بخشی از شهر کرمانشاه به دلیل تعمیر شکستگی لوله

کرمانشاه- شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه اعلام کرد: به دلیل تعمیر شکستگی لوله در بلوار گلریزان، ساکنان ضلع غربی این بلوار حدفاصل تقاطع خرم تا بلوار زن با افت فشار یا قطعی آب مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه طی اطلاعیه‌ای از شهروندان کرمانشاهی خواست در ساعات مشخص‌شده روز شنبه ۲۲ شهریورماه با مدیریت صحیح مصرف، این شرکت را در روند اجرای تعمیرات یاری کنند.

در این اطلاعیه آمده است: به منظور تعمیر شکستگی لوله ۱۵۰ آزبست واقع در بلوار گلریزان، ساکنین ضلع غربی گلریزان حدفاصل تقاطع خرم تا بلوار زن از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰ با افت فشار و یا قطعی آب مواجه می‌شوند.

شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه ضمن پوزش از مشترکان گرامی این محدوده تأکید کرده است: ضروری است شهروندان محترم با سعه صدر، مدیریت در مصرف آب و اجتناب از مصارف غیرضروری، همکاری لازم را در این مدت با پرسنل این شرکت داشته باشند تا تعمیرات در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان برسد.

در پایان این اطلاعیه تأکید شده است که کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان در تلاش هستند با کمترین زمان ممکن، مشکل شکستگی لوله را برطرف کرده و خدمت‌رسانی مطلوب به شهروندان را از سر بگیرند.

