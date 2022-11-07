افت فشار و قطعی آب در محلات منطقه یک آبفای کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه طی اطلاعیه‌ای از افت فشار و قطعی آب در محلات منطقه یک شهر کرمانشاه خبر داد.

به اطلاع مشترکین محترم امور آبفا منطقه یک شهر کرمانشاه ساکن در محله‌ها و خیابان‌های خیام، بهار، سعدی، میدان جمهوری، نقلیه، بلوار قصرشیرین، بلوار شهید اشرفی اصفهانی، دبیراعظم، میدان آیت الله کاشانی، پارکینگ شهرداری، میدان فاطمیه، شهرک چمن، مصوری، قسمت‌هایی از ده مجنون (بلوار شهید رجایی)، قسمت‌هایی از سرچشمه، منزه، خیابان اشک تلخ، تازه آباد، سیدجمال الدین اسدآبادی، سرتپه، جوانشیر، مدرس، کوهساری، گمرک، جلیلی، چوب فروش‌ها می‌رساند با توجه به شکستگی خط انتقال آب سد گاوشان به تصفیه خانه شهید نظری، محله‌های مذکور از ساعت ۱۴ امروز دوشنبه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۱ تا پایان عملیات تعمیر و ترمیم شکستگی با افت فشار و یا قطعی آب مواجه خواهند شد.

از شهروندان ساکن در محله‌های مذکور خواهشمند است با مدیریت در مصرف آب و اجتناب از مصارف غیرضروری همکاری لازم را با این شرکت داشته باشند و پرسنل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه را در مسیر خدمت رسانی مطلوب یاری کنند.

لازم به ذکر است سامانه تلفنی ۱۲۲ حوادث و اتفاقات این شرکت به صورت ۲۴ ساعت پاسخگوی مشترکین محترم شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه خواهد بود.