۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۳

کنگره بین المللی شعر «نبی رحمت» برگزار می‌شود

کنگره بین المللی شعر «نبی رحمت» به مناسبت هزار و پانصدمین سالروز میلاد حضرت محمد (ص)،‌ برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کنگره بین المللی شعر «نبی رحمت» به مناسبت هزار و پانصدمین سالروز میلاد حضرت محمد (ص)، برگزار می‌شود.

«سیره و اخلاق پیامبر اسلام (ص)»، «پیامبر (ص) رحمه للعالمین»، «نقش پیامبر در هدایت بشر»، «وحدت اسلامی در سیره نبوی»، «مقاومت و دفاع از مظلوم در سیره نبوی» و «عدالتخواهی و حق‌طلبی در سنت نبوی» از محورهای موضوعی این کنگره هستند.

این کنگره در دو بخش «زبان فارسی» و «زبان عربی» پذیرای آثار شاعران ایرانی و غیرایرانی است. مهلت ارسال آثار چهت داوری تا ۳۰ مهرماه و زمان اختتامیه ۱۲ و ۱۳ آبان‌ماه می‌باشد.

جواد شیخ الاسلامی

