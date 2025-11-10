به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره بین‌المللی شعر نبی رحمت (ص) صبح دوشنبه به‌مناسبت هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان برگزار شد. این رویداد فرهنگی با حضور شخصیت‌های برجسته ادبی ایران و شاعران نام‌آور کشورهای اسلامی، صحنه‌ای از همگرایی اصحاب ذوق و ایمان بود.

در این مراسم، غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سید حسن قزوه و یوسفعلی میرشکاک از شاعران مطرح کشور، و شاعرانی از کویت، قطر، امارات، یمن، هند، عراق، پاکستان و افغانستان حضور داشتند.

حجت‌الاسلام محمدمهدی ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در سخنانی با انتقاد از موج اسلام‌هراسی در غرب اظهار داشت: امروز بیشترین هجمه‌ها علیه اسلام شکل گرفته و قرآن‌سوزی‌ها، تحقیر ارزش‌ها و تبلیغات ضدایمانی، ناشی از بیم دشمن از قدرت‌گیری تمدن اسلامی است. وی تأکید کرد که هرگاه جریانی در آستانه رشد و اثرگذاری است، خصومت دشمنان نیز شدت می‌گیرد.

ایمانی‌پور با اشاره به جنگ تمدنی حاکم بر منطقه افزود: اکنون نبرد اصلی، نبرد بر سر معنا و هویت است. دشمنان نمی‌خواهند نظم جدیدی با محوریت اسلام شکل بگیرد، بلکه قصد دارند نظم خود را حاکم سازند. از همین رو، معرفی شایسته چهره پیامبر رحمت (ص) بیش از هر زمان دیگری ضرورت یافته است.

وی شعر را زبانی فاخر و ماندگار برای تبیین شخصیت پیامبر اسلام دانست و گفت: در آستانه میلاد النبی، بیش از ۱۴۰۰ اثر شعری از کشورهای مختلف گردآوری شده و امروز دو مجموعه شعر به زبان‌های فارسی و عربی رونمایی می‌شود.

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، این رویداد بین‌المللی به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران و در پی تصویب در اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی (OIC) طراحی و برگزار شده است.