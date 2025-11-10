به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل صبح دوشنبه در آئین اختتامیه جشنواره بین‌المللی شعر نبی رحمت (ص) در دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان اظهار کرد: برگزاری این جشنواره در هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اسلام (ص) پاسداشت مقام پیامبر رحمت و یادآور مولود تمدنی است که فرهنگ بشری را متحول ساخت.

وی با اشاره به پیوند عمیق شعر و ایمان افزود: با ظهور اسلام و درخشش شخصیت پیامبر گرامی، شعر و ادب در دنیای عرب تولدی دوباره یافت. مضامین زمینی اشعار که پیش‌تر در وصف شتر و شمشیر می‌چرخید، جای خود را به مفاهیمی چون ایمان، جهاد، عدالت، صداقت، شجاعت و رحمت داد. این دگرگونی شعر اسلامی بعدها در ادبیات فارسی نیز انعکاس یافت.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ادامه با یادآوری تجربه‌ای تاریخی گفت: بیش از پنجاه سال پیش هم‌زمان با آغاز پانزدهمین قرن بعثت پیامبر (ص)، در حسینیه ارشاد به همت استادانی چون شهید مطهری مسابقه شعر نبوی برگزار شد که در آن، سه اثر از امیری فیروزکوهی، عباس شهری و سید علی موسوی گرمارودی به عنوان آثار برگزیده معرفی شدند.

وی شعر نبوی را یکی از والاترین جلوه‌های عشق انسانی توصیف کرد و افزود: نخستین نمونه برجسته شعر نبوی در ادبیات عرب، قصیده «کعب بن زُهیر» است که پس از توبه از دشمنی، پیامبر اسلام را ستود و به «برده» شهرت یافت. نمونه‌ای دیگر، قصیده پرآوازه «بوسی» شاعر مصری است که طی قرون مختلف به زبان‌های گوناگون از جمله انگلیسی، فرانسه و اردو ترجمه شده و در مجلس‌های آئینی امت اسلامی طنین‌انداز است.

حداد عادل با اشاره به نقش شعر نبوی در تحولات ذهنی و اجتماعی جوامع اسلامی تصریح کرد: شعر نبوی در روزگار معاصر مضامین سنتی خود را حفظ کرده اما در عین حال با مسائل امروز امت اسلامی پیوند خورده است. اکنون شاعران مسلمان، پیامبر اسلام را مظهر عدالت‌خواهی، مبارزه با ظلم و پناه مظلومان می‌دانند و در آئینه شعر، ارزش‌های انسانی و الهی را بازتاب می‌دهند.

وی تأکید کرد: این رویکرد متعهدانه شعر نبوی می‌تواند الهام‌بخش نسل جدید شاعران باشد تا در برابر ظلم و بی‌عدالتی، از زبان هنر و ایمان بهره گیرند و پیوندی میان زیبایی، ایمان و مسئولیت اجتماعی برقرار کنند.