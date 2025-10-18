شاعرانی از ۲۰ کشور در کنگره «نبی رحمت» شرکت کردند؛ افزایش جایزه دلاری

علیرضا قزوه دبیر علمی کنگره بین‌المللی شعر «نبی رحمت» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال خوب شاعران جهان عرب از این کنگره، درباره آخرین وضعیت آن، گفت: به لطف خدا و به برکت نام حضرت محمد (ص) شاعران فارسی‌زبان و به ویژه شاعران عرب‌زبان استقبال خیلی خوبی از این کنگره داشته‌اند.

قزوه ادامه داد: تا این لحظه، شاعرانی از بیش از ۲۰ کشور جهان شامل سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا، آثار خود را به زبان‌های فارسی و عربی برای دبیرخانه کنگره نبی رحمت ارسال کرده‌اند. در میان این شاعران چهره‌های نام‌آشنا و مطرحی هم وجود دارند که با شرکت در این کنگره، به آن رونق بخشیده‌اند.

وی افزود: در پی این استقبال چشمگیر، حامی محترم این جشنواره با هدف ارج‌نهادن به مشارکت ارزشمند شاعران، تصمیم به افزایش مجموع جوایز نقدی از ۹ هزار دلار به ۱۴ هزار دلار گرفته است. همچنین، تعداد برگزیدگان نهایی از ۶ نفر به ۱۲ نفر افزایش یافته است.

دبیر علمی کنگره نبی رحمت درباره تعداد برگزیدگان این کنگره، گفت: از میان این ۱۲ برگزیده، ۶ شاعر عرب‌زبان و ۶ شاعر فارسی‌سرا به عنوان برندگان نهایی معرفی خواهند شد و همان‌طور که پیش از این بیان شده بود، اختتامیه این کنگره در شهرهای تهران و اصفهان برگزار خواهد شد.

قزوه در پایان با اشاره به حامی مردمی این جایزه، گفت: امیدواریم این کنگره که با حمایت و انگیزه‌بخشی یکی از خیرین مسلمان برگزار می‌شود، آغاز خوبی برای برگزاری کنگره‌های بیشتر در حوزه شعر آیینی و دینی باشد. مشارکت مردمی در برگزاری چنین رویدادهایی، به کار برکت بیشتر خواهد بخشید و شوق و ذوق شاعران را هم بیشتر خواهد کرد.

کنگره بین‌المللی شعر نبی رحمت به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با همکاری مشترک سازمان صدا و سیما، استانداری اصفهان، و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت هزار و پانصدمین سالگرد میلاد نبی مکرم اسلام (ص)، در دو بخش شعر فارسی و شعر عربی برگزار می‌شود.