به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هزار و پانصدمین سالگرد ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام، حضرت محمد مصطفی (ص)، کنگره بین المللی «تجلی ۱۵ قرن نور نبوی در آینه علم و پژوهش» با همکاری نهادهای علمی، فرهنگی و بین المللی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

این کنگره عظیم، با هدف بازخوانی، واکاوی و ترویج میراث گرانقدر نبوی در عرصه‌های گوناگون علمی، فرهنگی و تمدنی و با محوریت شعارهای اصلی «سراج منیر»، «اسوه الحسنه» دنبال خواهد شد ضمن اینکه برنامه‌های بزرگداشت هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اعظم بر مدار ۱۵ یادبود این ۱۵ سده برگزار می‌شود.

پیامبر اعظم اسلام، حضرت محمد مصطفی (ص)، نمونه کامل انسانیت و تجسم ارزش‌های والایی چون رحمت، صلح، عدالت، صداقت، امانتداری، احترام به زنان، اعتماد به جوانان، و دانش‌دوستی است. سیره و تعالیم او نه تنها امت اسلامی، بلکه مسیر تمدن بشری را دگرگون ساخت و همچنان چراغ راه جوامع در مسیر اخلاق و کرامت انسانی است.

علاقه مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه کنگره به نشانی https://muhammad1500.ir/ مراجعه کنند.