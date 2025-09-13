  1. استانها
اعتبارات دولتی کفاف احداث مجتمع‌های فرهنگی را نمی‌دهد

بناب- معاون توسعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به محدودیت شدید اعتبارات دولتی، احداث مجتمع‌های فرهنگی جدید را بدون مشارکت بخش خصوصی غیرممکن دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین انتظامی روز شنبه در نشست با اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه شهرستان بناب گفت: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام فرهنگی در کشور نیازمند ۲۰۰ سال زمان است و با توجه به محدودیت اعتبارات دولتی، تنها راه احداث مجتمع‌های فرهنگی در شهرستان‌ها، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است.

وی با اشاره به محدودیت منابع مالی افزود: با توجه به اعتبارات محدود، امکان احداث مجتمع‌های فرهنگی با اعتبارات دولتی وجود ندارد و باید از همکاری بخش خصوصی بهره گرفت.

انتظامی همچنین تأکید کرد: نهادهای فرهنگی نقش مهمی در ارتقای سطح هنر و فرهنگ کشور دارند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تقویت نهادهای مردمی و خصوصی در حوزه هنر حمایت می‌کند تا بسترهای مناسب برای رشد هنرمندان جوان و متعهد فراهم شود.

حجت‌الاسلام محمد باقری بنابی، نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیت بالای هنری شهرستان، خواستار احداث مجتمع بزرگ فرهنگی-هنری در بناب شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به میزبانی بناب در برگزاری جشنواره‌های مهم ملی و کشوری، سالن‌های موجود پاسخگوی حجم بالای علاقه‌مندان نیست.

حبیب صدقی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بناب نیز با ارائه گزارشی از سیمای فرهنگی شهرستان متذکر شد: بیش از هزار هنرمند در شهرستان بناب فعال هستند.

در پایان نشست، تعدادی از هنرمندان شهرستان به بیان دیدگاه‌ها، مشکلات و پیشنهادات خود پرداختند که مورد توجه حاضران قرار گرفت.

