به گزارش خبرگزاری مهر، حسین انتظامی روز شنبه در نشست با اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه شهرستان بناب گفت: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام فرهنگی در کشور نیازمند ۲۰۰ سال زمان است و با توجه به محدودیت اعتبارات دولتی، تنها راه احداث مجتمع‌های فرهنگی در شهرستان‌ها، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است.

وی با اشاره به محدودیت منابع مالی افزود: با توجه به اعتبارات محدود، امکان احداث مجتمع‌های فرهنگی با اعتبارات دولتی وجود ندارد و باید از همکاری بخش خصوصی بهره گرفت.

انتظامی همچنین تأکید کرد: نهادهای فرهنگی نقش مهمی در ارتقای سطح هنر و فرهنگ کشور دارند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تقویت نهادهای مردمی و خصوصی در حوزه هنر حمایت می‌کند تا بسترهای مناسب برای رشد هنرمندان جوان و متعهد فراهم شود.

حجت‌الاسلام محمد باقری بنابی، نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیت بالای هنری شهرستان، خواستار احداث مجتمع بزرگ فرهنگی-هنری در بناب شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به میزبانی بناب در برگزاری جشنواره‌های مهم ملی و کشوری، سالن‌های موجود پاسخگوی حجم بالای علاقه‌مندان نیست.

حبیب صدقی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بناب نیز با ارائه گزارشی از سیمای فرهنگی شهرستان متذکر شد: بیش از هزار هنرمند در شهرستان بناب فعال هستند.

در پایان نشست، تعدادی از هنرمندان شهرستان به بیان دیدگاه‌ها، مشکلات و پیشنهادات خود پرداختند که مورد توجه حاضران قرار گرفت.