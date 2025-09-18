فرهنگ کشور ما بر پایه جمهوریت و اسلامیت نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مطهری اصل روز پنجشنبه در نشست مجمع عمومی شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی اظهار کرد: در حوزه نظر میتوان دیدگاههای مختلف را مطرح کرد، در عرصه اجرا اما تصمیمات باید همسو با ارزشهای دینی و ملی باشد.
وی افزود: برخی جریانهایی که پیشتر در حاشیه بودند، امروز به راحتی تبلیغ میشوند و وزارتخانههای مرتبط باید مانع ورود افراد ناآشنا با سبک زندگی ایرانی-اسلامی به عرصه فرهنگ شوند.
وی گفت: جلسات شورای فرهنگ عمومی استان، منظم و با رویکرد عملیاتی برگزار میشود و فرهنگ مفهومی روشن و منسجم است و نمیتوان آن را به دلخواه معنا کرد.
