  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۰۰

فرهنگ کشور ما بر پایه جمهوریت و اسلامیت نظام است

فرهنگ کشور ما بر پایه جمهوریت و اسلامیت نظام است

تبریز-امام جمعه تبریز گفت: فرهنگ کشور ما بر پایه جمهوریت و اسلامیت نظام است و هرگونه تحریف یا تقلیل این مبانی، مغایر با اهداف فرهنگی جمهوری اسلامی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مطهری اصل روز پنجشنبه در نشست مجمع عمومی شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی اظهار کرد: در حوزه نظر می‌توان دیدگاه‌های مختلف را مطرح کرد، در عرصه اجرا اما تصمیمات باید همسو با ارزش‌های دینی و ملی باشد.

وی افزود: برخی جریان‌هایی که پیش‌تر در حاشیه بودند، امروز به راحتی تبلیغ می‌شوند و وزارتخانه‌های مرتبط باید مانع ورود افراد ناآشنا با سبک زندگی ایرانی-اسلامی به عرصه فرهنگ شوند.

وی گفت: جلسات شورای فرهنگ عمومی استان، منظم و با رویکرد عملیاتی برگزار می‌شود و فرهنگ مفهومی روشن و منسجم است و نمی‌توان آن را به دلخواه معنا کرد.

کد خبر 6593669

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها