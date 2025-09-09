به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی عصر سه شنبه در آئین بهرهبرداری از مجتمع ذوبآهن یاقوت بناب که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، بر نقش کارآفرینان و کارگران در رونق تولید و توسعه اقتصادی استان تأکید کرد.
وی با قدردانی از حضور وزیر کار و معاونان وی در جمع مردم و کارآفرینان اظهار داشت: حضور وزیر محترم کار، دکتر میدری، در این مراسم نشاندهنده اهمیت این واحد تولیدی و حمایت دولت از توسعه اقتصادی منطقه است. کارگران این مجتمع با سختکوشی و فداکاری در حال تلاش هستند تا چرخ تولید بچرخد و رونق اقتصادی فراهم شود.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به نقش برادران خانزادی در ایجاد این مجتمع افزود: این عزیزان در اوج جوانی توانستهاند افتخاری بزرگ برای استان و کشور رقم بزنند و زمینه اشتغالزایی و کارآفرینی را برای مردم شهرستان بناب فراهم کنند. این حرکت ارزشمند نشان میدهد که با اتکا به اراده جوانان، میتوان گامهای بلندی در مسیر توسعه برداشت.
سرمست ادامه داد: مدیریت ارشد استان در کنار و پشتیبان کارآفرینان است و از طرحهایی که به تکمیل زنجیره تولید و افزایش ارزش افزوده کمک کند، حمایت میکند. ما در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، تلاش داریم موانع موجود را برطرف کرده و مسیر رونق تولید را هموار سازیم.
وی همچنین از نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد و گفت: نماینده محترم شهرستان با پیگیریهای مستمر، همواره پشتیبان واحدهای تولیدی و کارآفرینان منطقه است. این همراهی میتواند منجر به توسعه و پیشرفت بیشتر شهرستان شود.
استاندار آذربایجان شرقی در پایان تأکید کرد: امیدواریم همه نهادهای دولتی و مردم با حمایت از چنین طرحهایی، زمینهساز گسترش اشتغال، توسعه اقتصادی و آبادانی استان باشند.
