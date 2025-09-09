  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۵۶

سرمست: مدیریت ارشد استان آذربایجان‌شرقی پشتیبان کارآفرینان است

سرمست: مدیریت ارشد استان آذربایجان‌شرقی پشتیبان کارآفرینان است

بناب- استاندار آذربایجان‌شرقی با تاکید بر اینکه مدیریت ارشد استان پشتیبان کارآفرینان است، گفت: در ستاد تسهیل به دنبال رونق تولید هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی عصر سه شنبه در آئین بهره‌برداری از مجتمع ذوب‌آهن یاقوت بناب که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، بر نقش کارآفرینان و کارگران در رونق تولید و توسعه اقتصادی استان تأکید کرد.

وی با قدردانی از حضور وزیر کار و معاونان وی در جمع مردم و کارآفرینان اظهار داشت: حضور وزیر محترم کار، دکتر میدری، در این مراسم نشان‌دهنده اهمیت این واحد تولیدی و حمایت دولت از توسعه اقتصادی منطقه است. کارگران این مجتمع با سخت‌کوشی و فداکاری در حال تلاش هستند تا چرخ تولید بچرخد و رونق اقتصادی فراهم شود.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به نقش برادران خانزادی در ایجاد این مجتمع افزود: این عزیزان در اوج جوانی توانسته‌اند افتخاری بزرگ برای استان و کشور رقم بزنند و زمینه اشتغال‌زایی و کارآفرینی را برای مردم شهرستان بناب فراهم کنند. این حرکت ارزشمند نشان می‌دهد که با اتکا به اراده جوانان، می‌توان گام‌های بلندی در مسیر توسعه برداشت.

سرمست ادامه داد: مدیریت ارشد استان در کنار و پشتیبان کارآفرینان است و از طرح‌هایی که به تکمیل زنجیره تولید و افزایش ارزش افزوده کمک کند، حمایت می‌کند. ما در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، تلاش داریم موانع موجود را برطرف کرده و مسیر رونق تولید را هموار سازیم.

وی همچنین از نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد و گفت: نماینده محترم شهرستان با پیگیری‌های مستمر، همواره پشتیبان واحدهای تولیدی و کارآفرینان منطقه است. این همراهی می‌تواند منجر به توسعه و پیشرفت بیشتر شهرستان شود.

استاندار آذربایجان شرقی در پایان تأکید کرد: امیدواریم همه نهادهای دولتی و مردم با حمایت از چنین طرح‌هایی، زمینه‌ساز گسترش اشتغال، توسعه اقتصادی و آبادانی استان باشند.

کد خبر 6585358

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها