۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۰۴

افزایش سواد رسانه‌ای و امیدآفرینی در شرایط کنونی ضرورت‌ جامعه است

افزایش سواد رسانه‌ای و امیدآفرینی در شرایط کنونی ضرورت‌ جامعه است

تبریز- دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: افزایش سواد رسانه‌ای و امیدآفرینی در شرایط کنونی نیز از ضرورت‌های مهم کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، قادر آشنا روز پنجشنبه در نشست مجمع عمومی شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی با اشاره به آئین‌نامه جدید شورای فرهنگ عمومی، خاطرنشان کرد: بر اساس داده‌های سنجش انجام گرفته، سه موضوع کلان در چهار سال آینده باید مورد توجه جدی قرار گیرد که شامل ارتقای دینداری نوجوانان، تقویت اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و گسترش فرهنگ شهروندی است؛ شأن شورای فرهنگ عمومی، شأن سیاستگذاری و تصمیم‌سازی است و آذربایجان شرقی در برگزاری جلسات منظم و اجرای مصوبات جزو استان‌های برتر به شمار می‌رود.

وی گفت: رهبر معظم انقلاب همواره در جلسات خصوصی و عمومی بر اصلاح و ارتقای فرهنگ عمومی تاکید داشته‌اند و شورای فرهنگ عمومی جایگاهی بی‌بدیل در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های فرهنگی کشور دارد.

