به گزارش خبرنگار مهر، قادر آشنا روز پنجشنبه در نشست مجمع عمومی شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی با اشاره به آئین‌نامه جدید شورای فرهنگ عمومی، خاطرنشان کرد: بر اساس داده‌های سنجش انجام گرفته، سه موضوع کلان در چهار سال آینده باید مورد توجه جدی قرار گیرد که شامل ارتقای دینداری نوجوانان، تقویت اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و گسترش فرهنگ شهروندی است؛ شأن شورای فرهنگ عمومی، شأن سیاستگذاری و تصمیم‌سازی است و آذربایجان شرقی در برگزاری جلسات منظم و اجرای مصوبات جزو استان‌های برتر به شمار می‌رود.

وی گفت: رهبر معظم انقلاب همواره در جلسات خصوصی و عمومی بر اصلاح و ارتقای فرهنگ عمومی تاکید داشته‌اند و شورای فرهنگ عمومی جایگاهی بی‌بدیل در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های فرهنگی کشور دارد.