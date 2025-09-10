به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری عصر سه شنبه در آئین افتتاح مجتمع رفاهی خورشیدی شهرستان بناب اظهار کرد: خلاقیتهای بسیاری در بناب وجود دارد و امروز بخشی از آن در قالب یک مجموعه رفاهی منحصر به فرد به ثمر نشسته است.
وی گفت: چنین مجموعههایی با ارائه خدمات متنوع از جمله سوئیتهای ویژه رانندگان، نهتنها در افزایش رفاه اجتماعی مؤثرند، بلکه حس تعلق مردم به شهرستان را تقویت کرده و موجب ماندگاری نیروی انسانی میشوند.
وی با اشاره به جایگاه ملی این شهرستان، افزود: بناب بزرگترین صادرکننده خشکبار کشور است و در حوزه فولاد نیز بهعنوان یکی از قطبهای اصلی شناخته میشود.
میدری ادامه داد: چنین ظرفیتهایی، در کنار سرمایهگذاریهای خلاقانه مردم، میتواند پشتوانهای جدی برای توسعه و نیز حل مشکلات کشور باشد.
وزیر تعاون خاطرنشان کرد: سرمایهگذاریهای صورتگرفته در این منطقه نشاندهنده خلاقیت و همت بالای مردم بناب است و همین امر سبب شده تا این شهرستان جایگاه ویژهای در اقتصاد کشور پیدا کند.
میدری تاکید کرد: به کمک نیروی انسانی کارآمد و ظرفیتهای عظیم شهرستان بناب میتوانیم بسیاری از مشکلات کشور را حل کرده و در مسیر توسعه گامهای اساسی برداریم.
