۲۳۰۰ نفر تحت پوشش مرکز مجازی حفظ قرآن خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه بهلولی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز فعالیت با ۲۰۰ قرآن‌آموز، بیان کرد: در حال حاضر این مرکز دو هزار و ۳۴۵ نفر را تحت پوشش داشته و ۳۵۰ قرآن‌آموز به‌صورت فعال در حال فراگیری هستند.

مدیر مرکز مجازی حفظ قرآن خراسان جنوبی با بیان اینکه ایده تأسیس این مرکز در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری برای تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن شکل گرفت، گفت: آموزش‌ها به‌صورت کاملاً منظم و با برنامه‌ریزی فردی ارائه می‌شود.

بهلولی با اشاره به موفقیت‌های قرآن‌آموزان این مرکز، گفت: در سال جاری، خانم‌های مروتی و خراشادی‌زاد (حافظان کل) و ریحانه حسین‌زاده (حافظ ۲۰ جزء) به مرحله کشوری مسابقات قرآن راه یافته‌اند.

وی مسیر آموزش مجازی و بهره‌گیری از روش‌های نوین را از اولویت‌های این مجموعه عنوان کرد و گفت: مصمم هستیم گام‌های مؤثری در راستای تحقق فرمایش رهبر معظم انقلاب برای تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن برداریم.

راه‌اندازی مرکز برادران و توسعه زیرساخت‌ها

علی‌رضا محمدنژاد، رئیس اداره امور قرآنی اوقاف خراسان جنوبی، هم با تأکید بر موفقیت‌های این مرکز، از راه‌اندازی مرکز مجازی ویژه برادران در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: این مرکز با سه کارشناس و ۵۰ قرآن‌آموز فعالیت خود را آغاز کرده و در حال توسعه است.

وی افزود: مرکز مجازی حفظ قرآن بیرجند استان‌های قم و کرمانشاه، به‌عنوان یکی از مراکز منحصربه‌فرد کشور در این حوزه شناخته می‌شود.