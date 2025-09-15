وقف ستون اقتصادی دین است ؛ اوقاف فقط امین امانت واقفان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام پرویز بخشی‌پور صبح دوشنبه در همایش استانی «یاوران وقف» با تأکید بر جایگاه تاریخی وقف اظهار کرد: پیامبر گرامی اسلام (ص) نخستین و بزرگترین واقف تاریخ اسلام بوده‌اند و اهل‌بیت (ع) بهترین مروجان این سنت الهی در جامعه بودند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی افزود: اساس و بنیان اقتصادی دین بر موقوفات استوار است و امروز ما که در پرتو تلاش واقفان بزرگ دین زندگی می‌کنیم، وظیفه داریم این مسیر را ادامه داده و پایه‌های استمرار اسلام را تقویت کنیم.

حجت الاسلام بخشی‌پور با بیان اینکه اوقاف در موقوفات تنها نقش «امین» را دارد، بیان کرد: ما هیچ‌گونه اختیاری برای تغییر نیت واقف نداریم و تنها موظف به اجرای عین خواسته واقف هستیم.

وی با اشاره به آسیب‌های تاریخی اصلاحات ارضی در دوران پهلوی، ادامه داد: موقوفات هم در آن مقطع مشمول مصادره و تقسیم شدند اما به برکت انقلاب اسلامی و فتوای تاریخی امام خمینی (ره) مبنی بر لزوم بازگشت موقوفات، این میراث عظیم دینی دوباره احیا شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی گفت: وقف، امانت خداوندی است و اگر در اجرای آن کوتاهی شود، ظلم بزرگی به دین و جامعه صورت گرفته است.

وی بیان کرد: همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس و بحران‌های اجتماعی، مردم با توسل به بقاع متبرکه آرامش و پناهگاه یافتند، امروز هم بقاع باید مأمنی برای مؤمنان و کانونی از جاذبه‌های معنوی باشند.

بخشی‌پور با بیان اینکه خادمان بقاع متبرکه باید تمام توان خود را برای افزایش جاذبه و آرامش این اماکن مقدس به کار گیرند، گفت: از همه مسئولان و مردم خواستاریم در حفظ موقوفات که به تعبیر وی «اموال امام زمان (عج)» است، همکاری کنند تا در پیشگاه اهل‌بیت (ع) شرمنده نباشیم.