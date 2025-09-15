  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۳۷

وقف ستون اقتصادی دین است ؛ اوقاف فقط امین امانت واقفان

بیرجند- مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی گفت: وقف ستون اقتصادی دین است که باید از این امانت به خوبی حراست کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام پرویز بخشی‌پور صبح دوشنبه در همایش استانی «یاوران وقف» با تأکید بر جایگاه تاریخی وقف اظهار کرد: پیامبر گرامی اسلام (ص) نخستین و بزرگترین واقف تاریخ اسلام بوده‌اند و اهل‌بیت (ع) بهترین مروجان این سنت الهی در جامعه بودند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی افزود: اساس و بنیان اقتصادی دین بر موقوفات استوار است و امروز ما که در پرتو تلاش واقفان بزرگ دین زندگی می‌کنیم، وظیفه داریم این مسیر را ادامه داده و پایه‌های استمرار اسلام را تقویت کنیم.

حجت الاسلام بخشی‌پور با بیان اینکه اوقاف در موقوفات تنها نقش «امین» را دارد، بیان کرد: ما هیچ‌گونه اختیاری برای تغییر نیت واقف نداریم و تنها موظف به اجرای عین خواسته واقف هستیم.

وی با اشاره به آسیب‌های تاریخی اصلاحات ارضی در دوران پهلوی، ادامه داد: موقوفات هم در آن مقطع مشمول مصادره و تقسیم شدند اما به برکت انقلاب اسلامی و فتوای تاریخی امام خمینی (ره) مبنی بر لزوم بازگشت موقوفات، این میراث عظیم دینی دوباره احیا شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی گفت: وقف، امانت خداوندی است و اگر در اجرای آن کوتاهی شود، ظلم بزرگی به دین و جامعه صورت گرفته است.

وی بیان کرد: همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس و بحران‌های اجتماعی، مردم با توسل به بقاع متبرکه آرامش و پناهگاه یافتند، امروز هم بقاع باید مأمنی برای مؤمنان و کانونی از جاذبه‌های معنوی باشند.

بخشی‌پور با بیان اینکه خادمان بقاع متبرکه باید تمام توان خود را برای افزایش جاذبه و آرامش این اماکن مقدس به کار گیرند، گفت: از همه مسئولان و مردم خواستاریم در حفظ موقوفات که به تعبیر وی «اموال امام زمان (عج)» است، همکاری کنند تا در پیشگاه اهل‌بیت (ع) شرمنده نباشیم.

