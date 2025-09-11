  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۴۳

بلاتکلیفی زمین‌های وقفی دولت‌آباد طبس پایان یافت

بلاتکلیفی زمین‌های وقفی دولت‌آباد طبس پایان یافت

بیرجند- رئیس اداره اوقاف طبس گفت: با امضای تفاهم‌نامه میان سازمان اوقاف و آستان قدس رضوی، بلاتکلیفی چند ساله زمین‌های موقوفه روستای دولت‌آباد طبس به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، علی امینی‌نسب صبح پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بلاتکلیفی زمین‌های وقفی دولت‌آباد طبس بیان کرد: روستای دولت‌آباد شش‌دانگ موقوفه بوده و محدوده‌ای که بین خیابان ورودی راه‌آهن طبس تا ۵۰ متر امتداد دارد، جزو موقوفات امیرحسنخانی است.

وی ادامه داد: این زمین‌ها در سال ۸۲ به بهزیستی و شبکه بهداشت واگذار شدند اما پس از اعتراض اداره اوقاف، پرونده در فرایند کارشناسی قرار گرفت.

رئیس اداره اوقاف طبس با بیان اینکه این پرونده از کارشناسی یک نفره شروع و تا هیئت کارشناسی ۱۳ نفره پیش رفت و در نهایت رأی قطعی به نفع موقوفات طبس صادر شد، گفت: پس از آن، آستان قدس درخواست اعاده دادرسی داد اما دوباره رأی نهایی به نفع موقوفات طبس بود.

وی ادامه داد: این اختلافات حقوقی باعث شد تعیین تکلیف زمین‌ها سال‌ها به تأخیر بیفتد، اما خوشبختانه با امضای تفاهم‌نامه میان سازمان اوقاف و آستان قدس در سال ۱۴۰۳، این مسیر به صورت رسمی هموار شده و امکان ساخت‌وساز فراهم گردید.

امینی‌نسب با بیان اینکه بر اساس قانون، آماده‌سازی و اجرای طرح‌های عمرانی در زمین‌های الحاقی به محدوده شهری بر عهده شهرداری و در روستاها بر عهده بنیاد مسکن است، افزود: بنیاد مسکن هم موظف است ۳۰ تا ۳۵ درصد زمین‌ها را برای آماده‌سازی، خیابان‌کشی، جدول‌گذاری و آسفالت در اختیار بگیرد.

وی با بیان اینکه از این پس اداره اوقاف مسئولیتی در زمینه آماده‌سازی و ساخت‌وساز ندارد و این وظایف بر عهده دستگاه‌های ذیربط گذاشته شده است، ادامه داد: امید است با همکاری همه دستگاه‌ها، مردم روستای دولت‌آباد هر چه سریع‌تر از خدمات زیرساختی و ساخت‌وساز بهره‌مند شوند.

کد خبر 6586236

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها