به گزارش خبرنگار مهر، علی امینی‌نسب صبح پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بلاتکلیفی زمین‌های وقفی دولت‌آباد طبس بیان کرد: روستای دولت‌آباد شش‌دانگ موقوفه بوده و محدوده‌ای که بین خیابان ورودی راه‌آهن طبس تا ۵۰ متر امتداد دارد، جزو موقوفات امیرحسنخانی است.

وی ادامه داد: این زمین‌ها در سال ۸۲ به بهزیستی و شبکه بهداشت واگذار شدند اما پس از اعتراض اداره اوقاف، پرونده در فرایند کارشناسی قرار گرفت.

رئیس اداره اوقاف طبس با بیان اینکه این پرونده از کارشناسی یک نفره شروع و تا هیئت کارشناسی ۱۳ نفره پیش رفت و در نهایت رأی قطعی به نفع موقوفات طبس صادر شد، گفت: پس از آن، آستان قدس درخواست اعاده دادرسی داد اما دوباره رأی نهایی به نفع موقوفات طبس بود.

وی ادامه داد: این اختلافات حقوقی باعث شد تعیین تکلیف زمین‌ها سال‌ها به تأخیر بیفتد، اما خوشبختانه با امضای تفاهم‌نامه میان سازمان اوقاف و آستان قدس در سال ۱۴۰۳، این مسیر به صورت رسمی هموار شده و امکان ساخت‌وساز فراهم گردید.

امینی‌نسب با بیان اینکه بر اساس قانون، آماده‌سازی و اجرای طرح‌های عمرانی در زمین‌های الحاقی به محدوده شهری بر عهده شهرداری و در روستاها بر عهده بنیاد مسکن است، افزود: بنیاد مسکن هم موظف است ۳۰ تا ۳۵ درصد زمین‌ها را برای آماده‌سازی، خیابان‌کشی، جدول‌گذاری و آسفالت در اختیار بگیرد.

وی با بیان اینکه از این پس اداره اوقاف مسئولیتی در زمینه آماده‌سازی و ساخت‌وساز ندارد و این وظایف بر عهده دستگاه‌های ذیربط گذاشته شده است، ادامه داد: امید است با همکاری همه دستگاه‌ها، مردم روستای دولت‌آباد هر چه سریع‌تر از خدمات زیرساختی و ساخت‌وساز بهره‌مند شوند.