رشد ۸۶۶ درصدی درآمد موقوفات خراسان جنوبی؛ ایجاد ۱۷ نیروگاه خورشیدی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام پرویز بخشی‌پور صبح شنبه در جریان بازدید استاندار خراسان جنوبی از اداره کل اوقاف، از رشد ۸۶۶ درصدی درآمد موقوفات استان از سال ۱۳۹۷ تاکنون خبر داد و بیان کرد: این موفقیت به دلیل به‌روزرسانی محاسبه درآمدها و سرمایه‌گذاری در موقوفات محقق شده است.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی دارای ۱۰ هزار و ۵۸۸ موقوفه و بیش از ۲۳ هزار رقبه وقفی است، اظهار داشت: امروز با ایجاد سامانه جامع موقوفات، درآمد هر موقوفه دقیقاً در محل و با نیت واقف هزینه می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات شاخص این اداره کل، از ایجاد فضای فرهنگی جدید در بقعه متبرکه بی‌بی زینب (س) خبر داد که ظرفیت آن از ۱۵۰ نمازگزار به بیش از هزار نفر افزایش یافته است.

بخشی‌پور افزود: علاوه بر این، طرح توسعه امامزاده شاه سلیمان علی (ع) در سه طبقه و در فضایی به وسعت دو هزار مترمربع در حال اجراست و تاکنون ۱۷ نیروگاه خورشیدی کوچک‌مقیاس در بقاع متبرکه راه‌اندازی شده است.

وی برنامه‌ریزی برای احداث نیروگاه‌های چهار مگاواتی و همچنین ساخت زائرسراهای جدید در منطقه گردشگری چنشت را از دیگر برنامه‌های در دست اجرا عنوان کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنانش به فعالیت‌های قرآنی اشاره کرد و گفت: این اداره کل صاحب بزرگ‌ترین مدرسه شبانه‌روزی حفظ قرآن در استان است که سالانه ۲۵ حافظ قرآن تربیت می‌کند.

بخشی‌پور ایجاد دو مرکز مجازی آموزش قرآن برای خواهران و برران و فعالیت ۳۴ مربی قرآن در سراسر استان را از دیگر اقدامات این اداره کل برشمرد.