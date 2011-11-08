به گزارش خبرنگار مهر، این فراخوان از سوی موسسه آموزش عالی حوزوی حضرت عبدالعظیم(ع) شهرری منتشر شده است و مقالات برگزیده این فراخوان در همایش علمی فرهنگی رسالت زنان تحصیل‌کرده علوم دینی در جهان اسلام ارائه خواهد شد.

نقش بانوان مبلغ دینی در جامعه، نقش مشاوره دینی زنان حوزوی در جامعه اسلامی، مسئولیت بانوان حوزوی در تربیت دینی افراد، نقش بانوان حوزوی در انتقال ارزش‌های اخلاقی و دینی و نقش بانوان حوزوی در خانواده به عنوان محورهای این فراخوان اعلام شده است.

مهلت ارسال مقالات به همایش رسالت زنان تحصیل‌کرده علوم دینی در جهان اسلام 20 دی‌ماه اعلام شده و این همایش 20 بهمن‌ماه همزمان با 16 ربیع‌الاول شب میلاد پیامبر اکرم (ص) در محل موسسه آموزش عالی حوزوی خواهران حضرت عبدالعظیم علیه السلام برگزار خواهد شد.

شرکت‌کنندگان در این فراخوان مقاله را طلاب و اساتید حوزه‌های علمیه خواهران تشکیل می دهند و علاقه‌مندان به کسب اطلاعات بیشتر از این فراخوان می‌توانند به آدرس اینترنتی www.hossns.ir مراجعه کنند.