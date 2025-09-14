به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس تهران اعلام کرد: مأموران پایگاه هشتم پلیس اطلاعات خبری را در خصوص درگیری منجر به جرح در میدان حر تهران دریافت و بلافاصله برای شناسایی و دستگیری متهم اقدامات خود را آغاز کردند.

با انجام تحقیقات بعدی، فردی که اقدام به ایجاد درگیری کرده بود شناسایی و مشخص شد که از اراذل و اوباش سابقه دار است که با سلاح سرد در محله اقدام به عربده کشی و تهدید شهروندان کرده و در این درگیری یکی از شهروندان مجروح شده است.

متعاقباً مخفیگاه متهم که پس از درگیری از محل گریخته بود، شناسایی و با کسب دستور مرجع قضائی در عملیاتی ضربتی دستگیر شده و به پلیس اطلاعات منتقل شد که در بازجویی‌های انجام شده به جرم خود اعتراف کرده و پس از تکمیل پرونده راهی دادسرا شد.