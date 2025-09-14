  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۱۸

دستگیری یکی از اراذل سابقه‌دار در پی درگیری و جرح در میدان حر

دستگیری یکی از اراذل سابقه‌دار در پی درگیری و جرح در میدان حر

پلیس تهران اعلام کرد: یک نفر از اراذل و اوباش مسلح به سلاح سرد که در میدان حر تهران درگیری و مجروحیت یک شهروند را رقم زده بود، در عملیاتی ضربتی توسط پلیس دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس تهران اعلام کرد: مأموران پایگاه هشتم پلیس اطلاعات خبری را در خصوص درگیری منجر به جرح در میدان حر تهران دریافت و بلافاصله برای شناسایی و دستگیری متهم اقدامات خود را آغاز کردند.

با انجام تحقیقات بعدی، فردی که اقدام به ایجاد درگیری کرده بود شناسایی و مشخص شد که از اراذل و اوباش سابقه دار است که با سلاح سرد در محله اقدام به عربده کشی و تهدید شهروندان کرده و در این درگیری یکی از شهروندان مجروح شده است.

متعاقباً مخفیگاه متهم که پس از درگیری از محل گریخته بود، شناسایی و با کسب دستور مرجع قضائی در عملیاتی ضربتی دستگیر شده و به پلیس اطلاعات منتقل شد که در بازجویی‌های انجام شده به جرم خود اعتراف کرده و پس از تکمیل پرونده راهی دادسرا شد.

کد خبر 6589068

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها