سارق خودرو در خیابان شوش پس از تعقیب و گریز دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اردشیر نادری، فرمانده یگان امداد پایتخت با اشاره به اجرای طرح ارتقای امنیت، اعلام کرد: مأموران گشت انتظامی شرق یگان امداد پایتخت طی گشت زنی‌های هدفمند در محدوده خیابان شوش، به یک دستگاه خودروی وانت سفید رنگ پارک شده در خیابان مشکوک و تحقیقات اولیه را آغاز کردند.

این مقام انتظامی افزود: مأموران با استعلام پلاک وسیله نقلیه توسط سامانه دست افزار هوشمند متوجه سرقتی بودن خودرو شدند.

سرهنگ اردشیر نادری در ادامه افزود: سارق خودرو پس از مشاهده مأموران انتظامی سریعاً پا به فرار گذاشته که با هوشیاری عوامل گشت شرق یگان امداد و در یک عملیات پلیسی خودرو مسروقه متوقف و سارق آن دستگیر شد.

سرهنگ اردشیر نادری در ادامه افزود: خودرو مکشوفه جهت سیر مراحل قانونی به کلانتری ۱۵۹ منتقل شد.

سرهنگ اردشیر نادری در پایان، خطاب به شهروندان گفت: همیشه از قفل فرمان استفاده نموده و با نصب سیستم هشدار ضدسرقت و فعال‌سازی ردیاب‌های ماهواره‌ای، از خودرو خود مقابل سرقت پیشگیری کنند.