بررسی باستان شناسی محدوده نزدیک به تخت جمشید

باستان شناسان محدوده ای را در اطراف تختگاه تخت جمشید گمانه زنی می کنند تا مطمئن شوند، آثاری در آن وجود ندارد. قرار است این محوطه در آینده به پارکینگ مجموعه اضافه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، گمانه‌زنی باستان‌شناختی در محدوده پردیس تخت جمشید، استان فارس از یازدهم شهریور آغاز شده و تا نهم مهر ماه نیز ادامه دارد. این گمانه زنی برای بررسی آثار احتمالی محدوده‌ای است که در ۵۰۰ متری غرب تختگاه تخت جمشید قرار دارد و با پشتیبانی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس و پایگاه جهانی تخت جمشید و مجوز پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و موافقت و هماهنگی پژوهشکده باستان‌شناسی در حال اجراست.

این گمانه زنی در حالی انجام می‌شود که تا کنون جز یک مرحله کاوش و پژوهش ژئوفیزیک، اقدام دیگری برای بررسی آن صورت نگرفته بود و اطلاعات باستان شناسان از مواد فرهنگی این محدوده کامل نبود. تنها یک تکه دیوار پیدا شده بود که ضرورت داشت تا بررسی‌های بیشتری انجام شود.

علی اسدی، پژوهشگر و دکترای باستان‌شناسی که سرپرستی این گمانه زنی را بر عهده دارد در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: این مکان با حدود ۱۵ هکتار وسعت، که به آن چاه جنگل می‌گویند، در ۵۰ متری محل برپایی چادرهای سلطنتی قرار دارد. ما در اینجا هیچ شواهدی از جمله پراکندگی سفال نداشته‌ایم. اما چون به تختگاه نزدیک است باید بررسی‌های دقیق‌تری می‌شد تا بتواند به محدوده پارکینگ مجموعه اضافه شود.

اسدی با بیان اینکه مالکیت این زمین برای میراث فرهنگی است گفت: خیلی از بخش‌های تخت جمشید مطالعه شده است ولی هیچ وقت سندی نداشتیم یا بررسی‌ها ما را به این نتیجه نرسانده که در اینجا حتی در زمان هخامنشی هم آثاری وجود داشته باشد. گویا در این محدوده هیچ وقت سازه یا شواهد ساختمانی نبوده است. با این وجود برای اطمینان بیشتر گمانه زنی برای یک فصل انجام خواهد شد.

وی افزود: در ایام پیک نوروز تعداد خودروهایی که در محدوده پارک می‌شود زیاد است. چند محل نیز به عنوان پارکینگ استفاده می‌شد که به لحاظ منظری مناسب نبودند و آشفتگی به دلیل پراکندگی خودروها ایجاد می‌کرد. اگر این محدوده هیچ اثری نداشته باشد و امکان پارک خودرو در آن وجود داشته باشد، خودروها به این مکان انتقال پیدا می‌کنند تا در دید نباشد. از طرفی مسیر جدیدی از طرف محدوده جنگل برای ورود بازدیدکننده به محوطه تخت جمشید باز می‌شود. از سویی احداث پارکینگ در این محدوده که هیچ وقت آثاری در آن از قبل هم پیدا نشده بود، تنها شن ریزی می‌شود و تغییری در توپوگرافی زمین ایجاد نمی‌کند.

