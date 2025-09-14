به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد عامری ظهر یکشنبه در نشست شورای شهر بندرعباس با اشاره به نقش آیت‌الله نعیم‌آبادی در خدمت‌رسانی علمی، دینی و فرهنگی به مردم استان هرمزگان گفت: نامگذاری برخی مدارس شاخص یا کتابخانه‌های عمومی به نام این عالم برجسته، ادای دین به خدمات کم‌نظیر ایشان در حوزه فرهنگ و دین در استان است.

وی افزود: پیشنهاد می‌شود یکی از مدارس تیزهوشان یا موفق شهر به نام این شخصیت ماندگار مزین شود و شهرداری نیز در تکمیل پروژه‌هایی نظیر کوی آیت‌الله نعیم‌آبادی یا کتابخانه‌ای به این نام، نقش ایفا کند.

سرمایه انسانی، محور توسعه فرهنگی آینده

عامری در بخش دیگری از سخنان خود، معلمان و مربیان را «کیمیاگران واقعی جامعه» دانست و گفت: ما با یک معدن انسانی مواجهیم که باید به کمک آموزش و پرورش، این سرمایه‌ها را به نیروهای متخصص و متعهد در حوزه‌های مختلف از جمله مهندسی، پزشکی، تعلیم و تربیت و روحانیت تبدیل کنیم.

وی تأکید کرد: همان‌طور که برای ساخت کارخانه ذوب‌آهن دو سال زمان صرف می‌شود، برای تربیت انسان‌های اثرگذار نیز باید حداقل ۲۰ سال برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری فرهنگی و آموزشی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر بندرعباس از نبود سامانه واحد جهت پیگیری خدمات شهرداری به آموزش و پرورش انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر، ارتباطات بیشتر به صورت جزیره‌ای و فردی است و یک شبکه واحد برای ارجاع نیازها وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: تأسیس یک سامانه مشترک بین شهرداری و آموزش و پرورش می‌تواند موجب شفاف‌سازی، افزایش بهره‌وری و خدمت‌رسانی بهتر به مدارس و فرهنگیان شود.

لزوم تقویت نقش مشاوران فرهنگی در تعامل نهادها

عامری از انتخاب ابراهیم بهادری به عنوان مشاور کمیسیون فرهنگی در تعامل با آموزش و پرورش خبر داد و گفت: با الگوبرداری از سایر کمیسیون‌ها، ضروری است افرادی به عنوان رابط‌های تخصصی در حوزه آموزش، خدمات شهری، عمران و فرهنگ تعیین شوند تا فرآیند ریل‌گذاری در تعامل میان نهادها به‌درستی شکل بگیرد.

پیشنهاد ایجاد مراکز علمی، هنری و فرهنگی مشترک

عامری با اشاره به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی-آموزشی مشترک گفت: باید مراکز علمی، فرهنگی و هنری در مجاورت مدارس ایجاد شود تا دانش‌آموزان و شهروندان به طور همزمان از آن بهره‌مند شوند. همچنین توجه به تأمین فضاهای رفاهی برای فرهنگیان، حمل و نقل ایمن دانش‌آموزی و آموزش‌های شهروندی از دیگر نیازهای مهم است.

وی در پایان از مسئولان خواست برای استفاده بهینه از ظرفیت نخبگان و کاهش هزینه‌های فرهنگی، تعامل منسجم‌تری میان شورا، شهرداری و آموزش و پرورش برقرار شود.