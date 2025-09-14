به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن آصفری ظهر یکشنبه در مراسم معارفه خود به عنوان فرماندار شهرستان شاهرود در سالن پورسینای علوم پزشکی شاهرود ضمن اشاره با ظرفیت‌های استان سمنان و شهرستان شاهرود بیان کرد: نعمات خوبی در این منطقه شامل نیروی انسانی، صنایع، معلمان و فرهنگیان، خانواده شهدا و غیره وجود دارد که از همه این ظرفیت‌ها می‌بایست بهره‌گیری کرد.

وی با بیان اینکه ملاک ارزیابی مدیران شهرستان شاهرود می‌بایست میزان وقت گذاشتن برای مردم باشد، افزود: هیچ پروژه‌ای که اعتبارات آن وجود ندارد از این پس نباید در شهرستان شاهرود ایجاد شود تا برای مردم امید واهی درست کنیم.

فرماندار شاهرود در ادامه با بیان اینکه نباید منتظر ماند تا روستاییان برای رفع مشکلات به ما مراجعه کنند، گفت: مدیریتی ارزشمند است که جلوی وقوع مشکلات را بگیرد تا اصلاً مردم برای پیگیری مشکلات شأن به ما مراجعه نکنند.

آصفری در ادامه به ضرورت پیگیری سند هفتم توسعه به عنوان خط و مشی مدیریتی شهرستان شاهرود تاکید کرد و گفت: انتظار ما از مدیران این است که قانون بودجه سالانه را مطالعه کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه شاهرود نزدیک به نیمی از استان سمنان وسعت و جمعیت دارد، افزود: انتظار از استاندار سمنان می‌رود که به همین اندازه، نگاه جدی تری نیز به این شهرستان پهناور در ابعاد مختلف داشته باشند تا بتوانیم خدمات شایسته‌تری به مردم شهرستان ارائه کنیم.

به گزارش مهر، در این مراسم ضمن قدردانی از ابوطالب جلالی فرماندار سابق شاهرود، محمد حسن آصفری به عنوان فرماندار شاهرود معرفی شد