تأکید امام جمعه شاهرود بر حل بحران آب و پاسخگویی به مطالبات مردمی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی بعدازظهر یکشنبه در مراسم معارفه فرماندار جدید شهرستان شاهرود در سالن پورسینای دانشگاه علوم پزشکی شاهرود آب را مهمترین مسئله شهرستان خواند و خواستار ورود جدی فرماندار جدی شاهرود در زمینه آب شد.
وی با بیان اینکه شاهرود بزرگ است و باید بزرگ نیز نگه داشته شود، افزود: این شهرستان دارای ظرفیتهای بسیاری مانند نیروی انسانی، فرهیختگان، منابع طبیعی و مواهب و … است که میبایست از آن در راستای توسعه و رفع مشکلات مردم بهره برد.
امام جمعه شاهرود با اشاره به حضور مردم دغدغه مند در دفتر خود ساعتی قبل در اعتراض به انتصاب فرماندار غیربومی برای شاهرود بیان کرد: گلایههای مردم در نشستها به گوش فرماندار جدید شاهرود خواهد رسید و تلاش میکنیم این مطالبات بی غرض عملی شود.
امینی در ادامه به نامه امام علی (ع) به مالک اشتر هم اشاره کرد و بیان داشت: ایشان خطاب به مسئولان میفرمایند که مردم با دقت به کارهای شما مینگرند و شما را رصد میکنند و لذا باید از گذشتگان درس گرفت.
وی در ادامه افزود: مردم رفتار مسئولان را زیر ذره بین قرار میدهند و خداوند نیز گاهی به زبان مردم با بندهاش عمل میکند همچنین باید تاکید کرد که عمر کوتاه است و عمر خدمت کوتاهتر لذا خداوند در نگاه مردم دقت نظر دارد.
به گزارش مهر، در این مراسم محمدحسن آصفری به عنوان معاون استاندار سمنان و فرماندار شاهرود معرفی و از خدمت ابوطالب جلالی قدردانی شد.
