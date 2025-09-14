به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانداران سابق و کنونی شهرستان شاهرود به میزبانی سالن پورسینای دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ضمن بیان اینکه برای تصدی پست فرمانداری شهرستان گزینه‌هایی مطرح شدند و در نهایت محمدحسن آصفری بعد از مشورت با نماینده شاهرود و میامی و وزارت کشور برای این سمت معرفی شد، بیان کرد: هر اختیاری که فرماندار ویژه شاهرود نیاز دارد چه در ابعاد ملی به وی تفویض می‌شود.

وی با بیان اینکه برای پروژه‌های تک تک شهرستان‌های هشت گانه استان سمنان سند تعریف شده است، افزود: این اسناد با مشارکت سازمان برنامه و با امضای نماینده‌های شهرستان‌ها در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران و استاندار سمنان تدارک و تدوین شده است و فرمانداران این اسناد را دنبال می‌کنند.

استاندار سمنان با بیان اینکه سند مشابهی هم در زمینه آب برای تک تک شهرستان‌های استان تدوین شده است، تاکید کرد: بر مبنای این سند وضعیت آب هر روستا و شهرستان با وضعیت‌های سفید، زرد و قرمز مشخص شده تا بتوان به درستی شرایط را مدیریت کرد.

کولیوند از تدوین سند جامع عدالت آموزشی نیز در هشت شهرستان استان سمنان خبر داد و گفت: بازسازی مدارس، آماده سازی کلاس‌ها و … نیز در این اسناد احصا شده و تلاش داریم که عدالت آموزشی را در تمام سطوح در هشت شهرستان استان سمنان جاری کنیم.

وی همچنین با بیان اینکه تلاش داریم تا به صورت شفاف و عادلانه پروژه‌های بخش‌های مختلف استان سمنان دنبال کنیم، افزود: تلاش دیگر ما این است، با وفاق که شعار دولت چهاردهم است، بتوانیم با انسجام امور مرتبط با استان سمنان را دنبال کنیم.

به گزارش مهر، در این مراسم ضمن قدردانی از ابوطالب جلالی فرماندار سابق شاهرود، محمدحسن آصفری به عنوان فرماندار جدید شاهرود معارفه شد.