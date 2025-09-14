شاهرود نیازمند حرکت سریع و مستمر به سمت توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم بعدازظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانداران جدید و سابق شهرستان شاهرود در سالن پورسینای دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه این شهرستان کارهای روی زمین زیادی دارد، بیان کرد: شاهرود نیازمند حرکت مستمر و سریع به سمت توسعه است.
وی با بیان اینکه تلاشهای زیادی در مسکن، راه، کشاورزی و بهداشت و غیره انجام گرفته و این حوزهها مغفول نمانده اما میطلبد تا مطالعات دقیق و اقدامات سریع و با تدبیری صورت گیرد، افزود: مشکلات باید با حمایت مردم رفع شود.
نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه اختیارات خوبی نیز به فرمانداری شاهرود از سوی استانداری سمنان باید تفویض شود، گفت: یکی از ضرورتهای امروز شهرستان شاهرود مقوله مهم آب است.
عجم با بیان اینکه مردم شاهرود کمک میکنند که مسئولان مشکلات را در سطح شهرستانی، استانی و ملی را حل کنند، بیان کرد: امیدواریم با اختیاراتی که به فرماندار شاهرود اعطا میشود بتوانیم اقدامات لازم را صورت دهیم.
وی با بیان اینکه لازم است سیاستهای دولت چهاردهم در شهرستان شاهرود اجرا شود و گرایشات سیاسی نیز بر این امر تأثیر نگذارد، افزود: انسجام مهمترین رکنی که میتواند راهگشا باشد.
نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دو راهبرد شامل انسجام و همگرایی و همچنین توسعه منابع انسانی میبایست در شهرستان شاهرود صورت گیرد، گفت: بهرهگیری از ظرفیت نیروی انسانی نخبگان و جوان توانمند شهرستان شاهرود از جمله مهمترین مطالبات ما از فرماندار جدید است.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم محمدحسن آصفری به عنوان فرماندار جدید شهرستان شاهرود معرفی و از خدمات ابوطالب جلالی قدردانی شد.
