شاهرود منظومه علمی استان سمنان است؛ لزوم همدلی و پیگیری مطالبات مردمی

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب جلالی ظهر یکشنبه در مراسم تودیع خود و معارفه فرماندار جدید شهرستان شاهرود به میزبانی سالن پورسینای دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، با بیان اینکه در پنج سال اخیر علیرغم تمام محدودیتها، تلاش شد تا در راستای وفاق و همدلی در شهرستان شاهرود اقدام شود، بیان کرد: حقانیت کشورمان و سیاستهای ارزشمند نظام با همدلی و هم افزایی میسر خواهد شد.
وی با بیان اینکه بنیان کارهای خوبی از گذشته در شهرستان شاهرود گذاشته شده است، افزود: شاهرود منظومه علمی استان سمنان محسوب میشود.
فرماندار شاهرود با بیان اینکه توسعه شهری و اقداماتی که در شهرها و روستاهای شهرستان صورت گرفته مسیری را دنبال کرده که مقصد آن خدمت رسانی به مردم است، گفت: کارهای زیادی در شهرستان شاهرود روی زمین وجود دارد و امیدواریم در ادامه مسیر فرماندار جدید این امور رسیدگی شود.
جلالی همچنین بر ضرورت رسیدگی به مطالبات مردم در بخشهای مختلف شهرستان شاهرود تاکید کرد و گفت: مردم نیازمند قدمهای اساسی در راستای توسعه است.
به گزارش مهر، در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات ابوطالب جلالی، محمدحسن آصفری به عنوان فرماندار جدید شاهرود معرفی شد.
