  1. استانها
  2. سمنان
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۹

شاهرود منظومه علمی استان سمنان است؛ لزوم همدلی و پیگیری مطالبات مردمی

شاهرود منظومه علمی استان سمنان است؛ لزوم همدلی و پیگیری مطالبات مردمی

شاهرود- فرماندار سابق شاهرود با اشاره به تلاش‌های پنج ساله برای تقویت وفاق و همدلی در این شهرستان، بر ضرورت رسیدگی به مطالبات مردم تأکید کرد و شاهرود را منظومه علمی استان سمنان خواند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب جلالی ظهر یکشنبه در مراسم تودیع خود و معارفه فرماندار جدید شهرستان شاهرود به میزبانی سالن پورسینای دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، با بیان اینکه در پنج سال اخیر علیرغم تمام محدودیت‌ها، تلاش شد تا در راستای وفاق و همدلی در شهرستان شاهرود اقدام شود، بیان کرد: حقانیت کشورمان و سیاست‌های ارزشمند نظام با همدلی و هم افزایی میسر خواهد شد.

وی با بیان اینکه بنیان کارهای خوبی از گذشته در شهرستان شاهرود گذاشته شده است، افزود: شاهرود منظومه علمی استان سمنان محسوب می‌شود.

فرماندار شاهرود با بیان اینکه توسعه شهری و اقداماتی که در شهرها و روستاهای شهرستان صورت گرفته مسیری را دنبال کرده که مقصد آن خدمت رسانی به مردم است، گفت: کارهای زیادی در شهرستان شاهرود روی زمین وجود دارد و امیدواریم در ادامه مسیر فرماندار جدید این امور رسیدگی شود.

جلالی همچنین بر ضرورت رسیدگی به مطالبات مردم در بخش‌های مختلف شهرستان شاهرود تاکید کرد و گفت: مردم نیازمند قدم‌های اساسی در راستای توسعه است.

به گزارش مهر، در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات ابوطالب جلالی، محمدحسن آصفری به عنوان فرماندار جدید شاهرود معرفی شد.

کد خبر 6589285

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها