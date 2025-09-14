به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز جعفری در جریان بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) اظهار کرد: وضعیت ورودی و کیفیت نهاده‌های دامی به کشور مطلوب است و در بازدید اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز این مسئله تأیید شد.

وی ادامه داد: روزانه ۳ هزار کامیون نهاده‌های دامی از بندر امام خمینی به سراسر کشور به صورت برنامه‌ریزی شده و با روند عالی توزیع می‌شود.

جعفری در خصوص نگرانی بابت تأمین امنیت غذایی کشور افزود: بعد از وقوع جنگ ۱۲ روزه، برخی مشکلات با وجود ذخایر مناسب انبارهای شرکت پشتیبانی دام تأمین و واردات به خوبی انجام شد.

وی همچنین یادآور شد: در خصوص کالاهای اساسی ذخیره شده نگرانی نیست و انبارهای این شرکت از نظر کیفیت و کمیت کالای ذخیره شده مشکلی ندارند.

گفتنی است؛ مجتمع بندری امام خمینی (ره) با سهم ۷۳ درصدی در جابه‌جایی کالاهای اساسی کشور، نقش مهمی در تأمین نیازهای راهبردی کشور ایفا می‌کند که این امر حاصل ظرفیت‌ها، زیرساخت‌های گسترده و تلاش شبانه‌روزی کارکنان و فعالان بخش دریایی و بندری است.