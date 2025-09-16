آمادگی برای کاهش سهم خرید توافقی نهاده های دامی در بازارگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرزاد مشیری، معاون توسعه بازگانی وزارت جهاد کشاورزی امروز سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ در چهل و دومین نشست هماهنگی ستاد امنیت غذایی اعلام کرد: در حال حاضر ۴۰ درصد خرید نهادههای دامی در بازارگاه به صورت توافقی و ۶۰ درصد به صورت نقدی انجام میشود.
وی افزود: پیش از این حدود ۹۰ درصد خرید نهادههای دامی در بازارگاه به صورت توافقی انجام میشد.
وی، اظهار کرد: ما آمادهایم در صورت درخواست بخش خصوصی و تأیید معاونت امور تولیدات دامی، سهم خرید توافقی نهادههای دامی در بازارگاه را به ۳۰ درصد و یا کمتر کاهش و سهم خرید نقدی را به ۷۰ درصد یا بیشتر افزایش دهیم.
مشیری، توضیح داد: اگر خرید نهادههای دامی در بازارگاه به صورت ۱۰۰ درصد نقدی صورت گیرد، احتمال دارد قدرت خرید از تولیدکنندگانی که منابع مالی و یا سرمایه کافی در گردش ندارند، گرفته شود، اما برای مرحله گذار از کمبودها راهگشا خواهد بود.
نظر شما