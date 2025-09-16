  1. اقتصاد
آمادگی برای کاهش سهم خرید توافقی نهاده های دامی در بازارگاه

معاون توسعه بازگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: در حال حاضر ۴۰ درصد خرید نهاده های دامی در بازارگاه به صورت توافقی و ۶۰ درصد به صورت نقدی انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرزاد مشیری، معاون توسعه بازگانی وزارت جهاد کشاورزی امروز سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ در چهل و دومین نشست هماهنگی ستاد امنیت غذایی اعلام کرد: در حال حاضر ۴۰ درصد خرید نهاده‌های دامی در بازارگاه به صورت توافقی و ۶۰ درصد به صورت نقدی انجام می‌شود.

وی افزود: پیش از این حدود ۹۰ درصد خرید نهاده‌های دامی در بازارگاه به صورت توافقی انجام می‌شد.

وی، اظهار کرد: ما آماده‌ایم در صورت درخواست بخش خصوصی و تأیید معاونت امور تولیدات دامی، سهم خرید توافقی نهاده‌های دامی در بازارگاه را به ۳۰ درصد و یا کمتر کاهش و سهم خرید نقدی را به ۷۰ درصد یا بیشتر افزایش دهیم.

مشیری، توضیح داد: اگر خرید نهاده‌های دامی در بازارگاه به صورت ۱۰۰ درصد نقدی صورت گیرد، احتمال دارد قدرت خرید از تولیدکنندگانی که منابع مالی و یا سرمایه کافی در گردش ندارند، گرفته شود، اما برای مرحله گذار از کمبودها راهگشا خواهد بود.

