به گزارش خبرنگار مهر، این روزها موضوع حذف غیر اصولی بخشی از مرغهای تخم گذار در مرغداریها انتقادهایی را به دنبال داشته است.
ناصر نبی پور، عضو هیئتمدیره زنجیره مرغ تخمگذار قزوین به خبرنگار مهر گفت: موضوع خفه کردن مرغها توسط دود و گاز مربوط به فروردین و اردیبهشت ماه بود که قیمت تخم مرغ بسیار پایین آمد.
وی افزود: در این مقطع زمانی هر کیلو گرم تخم مرغ درب مرغداریها به حدود ۲۵ هزار تومان کاهش یافته و مرغدارها حداقل ۴۶ هزار تومان در حال زیان بودند. بنابراین، اتحادیه مرکزی مرغداران میهن طی نامهای رسمی برای از بین بردن مرغها بیش از موعد یعنی ۹۰ هفته مجوز داد.
وی اضافه کرد: کشتار مرغهای چربی دار (تخم گذار) با مرغهای گوشتی متفاوت بوده و کشتارگاههای این رسته کمتر است. بنابراین، اتحادیه با مجوز دولتی اجازه کشتار به هر شیوهای را صادر کرد. همچنین اعلام شد اتحادیه خسارت این کشتار را میپردازد.
این مسئول صنفی یادآور شد: ضمن اینکه کشتارگاهها از خریدن مرغها سرباز میزدند و هر کیلو گرم را به مبلغ ۲.۵۰۰ تومان قیمت میدادند؛ در حالی که این عدد در شرایط عادی ۲۴ تا ۳۰ هزار تومان است.
وی ادامه داد: خارج کردن مرغها از واحدها تا بار زدن آنها در خودروها حدود ۱,۵۰۰ تومان تمام میشود. صرفه اقتصادی نداشت در کنار زیان تولید، این ضرر هم به واحدهای تولیدی اضافه شود.
نبی پور اظهار کرد: به این ترتیب مرغهای زیادی از ۶۰ هفته تا ۷۰ هفته با نامه رسمی، با شیوههایی مثل گاز و دود و… حذف شدند.
عضو هیئتمدیره زنجیره مرغ تخمگذار قزوین با بیان اینکه تولید بیش از نیاز بازار زیان هنگفتی به این صنعت وارد میکرد، گفت: این ضرر کمرشکن به مرغداریها تحمیل شد؛ هر کیلو گرم تخم مرغ ۵۵ هزار تومان تمام شده و ۲۵ هزار تومان به فروش میرسید؛ البته این زیان همچنان ادامه دارد.
این مسئول صنفی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر مرغهای تخم گذار به تعادل رسیدهاند یا خیر، گفت: همچنان کشور با مازاد مرغ تخم گذار و تخم مرغ رو به رو است. به طوری که هر کیلو گرم تخم مرغ ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان است در حالی که نرخ خرید حمایتی دولت که توسط شرکت پشتیبانی امور دام انجام میشود ۶۲ هزار تومان است.
وی گفت: خرید حمایتی هم محدود بوده زیرا فضا برای انبار کردن وجود ندارد. برخی مرغداریها یک هفته دنبال کد هستند تا محصولاتشان را به فروش برسانند اما خرید حمایتی انجام نمیشود.
این تولیدکننده با بیان اینکه تخم مرغ فسادپذیر است، تاکید کرد: «آب از سرچشمه باید درست شود» و سیاست گذاریها باید بر اساس منطق بازار باشد.
وی در این خصوص توضیح داد: سال گذشته به جای ۵۸ میلیون جوجهریزی ۷۸ میلیون جوجهریزی انجام شد و پس از ۵ ماه این جوجهها شروع به تخم گذاری میکنند. با توجه به آمار جوجهریزی امروز ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن تخم مرغ مازاد نیاز تولید میشود.
نبی پور با اشاره به سرانه مصرف تخم مرغ در ایران، ادامه داد: بر اساس آمار، سرانه مصرف در کشور ۱۴ کیلو گرم است. با جمعیت ۹۰ میلیون نفری میتوان با ۹۴۰ هزار تن به اضافه ۱۰ درصد اضافه برای رویدادهای غیر منتظره مثل شیوع بیماری و … با تولید ۱.۱ میلیون تن تخم مرغ نیاز بازار داخل را تأمین کرد؛ اما تولید فعلی کشور حدود ۱.۴ میلیون تن و ۳۵ درصد بیشتر از نیاز است.
صادرات یارانهای
عضو هیئتمدیره زنجیره مرغ تخمگذار قزوین درباره صادرات هم گفت: تخم مرغ کالای صادراتی نیست. صادرات فعلی با ارز ۲۸.۵۰۰ تومان در حال انجام است. در واقع ما با صادرات این محصول پروتئینی با این نرخ به کشورهای عراق و افغانستان یارانه میدهیم.
وی افزود: از سوی دیگر این دو کشور در حال برنامهریزی برای سرمایه گذاری روی مرغ تخم گذار و تولید تخم مرغ هستند. ۲ سال آینده عراق هم به جمع صادرکنندگان اضافه میشود. افغانستان هم سرمایه گذاری در این بخش را شروع کرده است.
وی به تسهیل صدور پروانه مرغداری اشاره کرد و گفت: سال گذشته حدود ۱۱۰ میلیون پروانه برای راه اندازی مرغداری صادر شد. همین عدد از قبل داده شده بود. با این آمار اگر امروز خاورمیانه هیچ تولیدی در زمینه تخم مرغ نداشته باشد باز هم این حجم پروانه بهره برداری زیاد است.
این تولیدکننده در ادامه سخنان خود با اشاره به حذف واحدهای کوچک، عنوان کرد: در دو ماه نخست امسال، روزانه ۹۰ میلیون تومان یک مرغداری با ۱۲۰ هزار مرغ تخم گذار در حال زیان بود. امروز هم در هر کیلو گرم تخم مرغ ۲۰ هزار تومان در حال زیان است.
این مسئول صنفی تاکید کرد: کمیته تسهیل کسب و کار و درگاه صدور مجوزها به جای تقویت و بهسازی ۲ هزار واحد مرغداری فعال در حوزه مرغ تخمگذر، ۱۱۰ میلیون پروانه بهره برداری صادر کرده است. این در حالی است که کشور با ناترازی انرژی آب، برق و گاز رو به رو بوده و معضلات بسیاری دامنگیر صنف و صنعت شده است.
نبی پور با اشاره به کمبود و گرانی نهادههای دام و طیور، گفت: چرا در سیاستگذاری، درست برنامهریزی نمیشود؟ امسال ۹۰ میلیون جوجهریزی برنامهریزی شده در حالی که اگر بهرهوری بر اساس استانداردهای جهانی باشد با حدود ۵۰ میلیون جوجهریزی هم میتوان نیاز بازار را تأمین کرد؛ ضمن آنکه صادرات هم داشته باشیم.
عدم بهرهوری از تولید تا کشتار
عضو هیئتمدیره زنجیره مرغ تخمگذار قزوین با اشاره به استانداردهای موجود در صنعت مرغداری، اظهار کرد: در جهان مرغ تخم گذار پس از ۱۰۰ تا ۱۱۰ هفته حذف میشود. در ایران این عدد ۹۰ هفته است. معضل امروز این عدد را به ۶۰ تا ۷۰ هفته کاهش داده است.
نبی پور در پایان گفت: چرا باید این هزینه از سرمایه ملی هرز برود؟ چرا واحدهایی که بدون برنامه مبادرت به جوجهریزی مازاد کردهاند باید نهاده دامی یارانهدار دریافت کنند؟
